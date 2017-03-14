Специально для Крым.Реалии

С начала аннексии украинского полуострова Москва пыталась заручиться поддержкой Турции для решения «крымского вопроса». Анкара до последнего времени сохраняла деловые контакты с захваченной территорией. Но теперь Крым стал удобным объектом для политических нападок. Ирония ситуации в том, что турки применяют против Москвы те же приемы, что Кремль использовал против Украины: блокирование и экономический шантаж.

Турецкие порты отказались принимать паромы из аннексированного Крыма. Как сообщили в российской грузовой паромной линии «Варяг», они намерены «принять меры», но не уточнили, какие именно. Ранее о том, что суда из Крыма не швартуют в турецком порту Зонгулдак, сообщила газета Hurriyet. О возобновлении морского сообщения между Турцией и полуостровом стало известно в октябре прошлого года – тогда паром «Варяг» совершил первый рейс из Севастополя в порт Зонгулдак.

Директор компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов сообщил, что блокировка продолжается около двух недель. «Получается, что причина в том, что Турция не признает российский Крым. По логике выходит так. Российские корабли из других регионов принимаются, из Новороссийска, например, а из Крыма – нет», – рассказал Гвоздилов.

Ирония ситуации в том, что сообщения о блокировании судов из аннексированного Крыма совпали по времени с визитом в Москву турецкого президента Реджепа Эрдогана

По грузовой линии «Варяг» в Крым ввозились фрукты, овощи, строительные материалы, товары народного потребления: одежда, бытовая химия и прочее. По информации российских журналистов, в Турцию из Крыма ходило несколько паромов. Данный факт они преподносили как неформальное признание полуострова российским и стремление турецкого бизнеса работать с Крымом. Как пытались доказать кремлевские пропагандисты, ни о какой блокаде аннексированной территории речь не идет.

Ирония ситуации в том, что сообщения о блокировании судов из аннексированного Крыма совпали по времени с визитом в Москву турецкого президента Реджепа Эрдогана. Судя по официальным сообщениям, в программе встречи не было ничего сенсационного и стратегического. Из конкретных результатов сообщили лишь о намерении президента Владимира Путина снять ограничения для турецких строителей. Эрдоган произнес несколько дежурных фраз о необходимости увеличить товарооборот между странами. Важность большинства обсуждаемых вопросов находится на уровне министров. Из острых политических тем турецкий министр затронул лишь работу курдских организаций в России. Он непрозрачно намекнул Путину, что Москва должна прекратить их деятельность, но российский президент оставил его слова без публичного комментария.

На самом деле, речь не идет об углублении партнерства между двумя странами. Во-первых, Эрдоган использовал дежурный визит и Москву для политического давления на руководство ЕС, с которым у Анкары в последнее время испортились отношения. В Брюсселе и других европейских столицах неоднократно обвиняли Реджепа Эрдогана в преследовании оппозиции после неудачного переворота в стране, произошедшего летом прошлого года. Власти Турции инициировали конституционную реформу, существенно расширяющую полномочия президента. Вопрос вынесли на референдум, который должен состояться в следующем месяце. Власти Германии и Нидерландов не позволили турецким чиновникам провести агитацию среди сограждан, проживающих в этих странах.

Анкара технично «пнула» по самому больному для Путина объекту – аннексированному Крыму

И дабы в Кремле не думали, что Эрдоган всерьез и надолго рассорится с Западом, Анкара технично «пнула» по самому больному для Путина объекту – аннексированному Крыму. Несмотря на политические противоречия, Турция как страна-член НАТО остается частью евро-атлантического сообщества. Проблемы с допуском крымских судов в порты Турции начались еще пару недель назад, но сообщили о них почти одновременно с визитом Эрдогана, дабы у российской стороны не было никаких иллюзий.

Во-вторых, российско-турецкое сближение затруднено в условиях нарастающих репрессий против крымских татар и украинцев, которые «власти» развернули на аннексированном полуострове. Теперь, когда факты дискриминации, жесткого подавления прав и свобод в Крыму стали предметом международного разбирательства, Турции нет смысла идти на какие-то компромиссы с Путиным. Репутационные издержки существенно превышают возможные дивиденды.

Анкара готова «поддержать» Кремль, как веревка – повешенного

Все надежды политических романтиков в Москве на возможное признание аннексии Крыма со стороны турецких властей лишены смысла. Анкара готова «поддержать» Кремль, как веревка – повешенного. Крымские «власти» изначально рассматривали деловые контакты с турецкими предпринимателями как признак потепления отношений после инцидента с российским Су-24. Владимир Путин, узнав о гибели экипажа бомбардировщика, назвал действия турецкой стороны «ударом в спину». Москва угрожала ответными действиями, но в итоге все завершилось запретом на поставки овощей и некоторых промышленных товаров. «Глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о прекращении контактов с турецкими бизнесменами и призывал крымчан отказаться от турецких товаров. Прислушались ли жители к его призывам, не известно. В итоге все ограничилось громкими заявлениями «совмина» и сожжением чучела Эрдогана в центре Симферополя.

После письма с якобы «извинениями» Реджепа Эрдогана маятник качнулся в другую сторону. Москва и ее крымские ставленники начали активно обсуждать участие Турции в развитии Крыма, перспективу строительства Соборной мечети в Симферополе. Хотя крымский муфтият еще в декабре 2015 года отказался от услуг турецкой фирмы-подрядчика. Идиллия продолжалась недолго. В начале февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, Анкара не признает аннексию Крыма и не будет менять своих позиций по Украине.

«Турция полностью поддерживает территориальную целостность, независимость, суверенитет и политическое единство Украины. Мы постоянно подчеркиваем это и на международном уровне, и во время двусторонних встреч. И я особенно хочу еще раз подчеркнуть: мы ни в коем случае не признаем незаконную аннексию Крыма», – сказал тогда министр.

Дежурные фразы Реджепа Эрдогана о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот на фоне блокировки крымских паромов выглядят тонким политическим издевательством

Между Анкарой и Москвой возможен сиюминутный альянс, не затрагивающий стратегических интересов сторон. Дежурные фразы Реджепа Эрдогана о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот на фоне блокировки крымских паромов выглядят тонким политическим издевательством. Судя по политическому контексту, запрет на допуск крымских судов – начало будущих проблем. Позиции Кремля на мировой арене ухудшаются с каждым днем. В такой ситуации у Турции появляются дополнительные соблазны и причины для манипулирования крымскими проблемами.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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