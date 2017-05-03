«Синий кит» – теперь и в Крыму

С каждым днем в Крыму​ становится все тревожнее. На полуостров пришли социальные проблемы, о которых крымчане даже не знали.

Например, города и даже села Крымского полуострова накрыла волна солевой наркомании. Штампы-трафареты «Соль» можно увидеть теперь на стенах многих домов каждого города – они означают, что рядом есть закладка с наркотической солью. Она оказывает разрушительное воздействие на мозг, поэтому среди солевых наркозависимых часты случаи самоубийств. Привыкание к наркотику наступает после первого же употребления. А недорогая цена делает его доступным даже для подростков.

Другая социальная беда – среди школьников участились случаи самоубийств. В Крым пришла давно известная в России игра «Синий кит», финальной целью которой является суицид. Игроков вводят в такое душевное состояние, когда отказаться от него уже практически невозможно. Почему такое название? Да потому что из всех животных только киты способны на самоубийство.

Вот, что пишут в Википедии по поводу этой игры:

Для того, чтобы начать «игру», пользователи социальных сетей (в подавляющем большинстве – подростки) пишут на своих страницах хэштеги #синийкит, #явигре, #синий, #тихийдом. Потом с пользователями связывается «куратор», который устанавливает с ними контакт. Как правило, «кураторы» пользуются поддельными аккаунтами, которые зарегистрированы на чужие имена и фамилии – то есть их нельзя идентифицировать. Сперва они объясняют правила: «никому не говорить об этой игре», «всегда выполнять задания, какими бы они ни были», «за невыполнение задания тебя исключают из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия». Затем «куратор» выдает задания. Обычно насчитывается около 50 заданий – по одному в день (отсылка к роману Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства»).

За первый квартал 2017 года в Крыму зафиксировали 13 попыток суицида среди несовершеннолетних, из них 4 – с летальным исходом

В качестве эксперимента я набрала эти хэштеги у себя на страничке в соцсети. Страницу тут же заблокировали, а администрация сайта прислала мне сообщение: «Зачем Вы публиковали материал, за который были заблокированы?». Я ответила, что, наоборот, призывала игнорировать подобные материалы. «Мы ценим Ваше неравнодушие и желание помочь. Но нужно понимать, что это крайне деликатная тема и действовать необходимо очень аккуратно. Ваше искреннее негодование можно понять, но, к сожалению, от распространения подобных материалов куда больше вреда, чем пользы: хештеги множатся, по ним переходят подростки и начинают интересоваться этой бесчеловечной «игрой», ничего о ней не зная. Если Вы действительно хотите помочь, напишите, пожалуйста, в Поддержку и приложите ссылки на нарушения – мы обязательно все проверим, как уже проверили и заблокировали сотни подобных групп и их создателей» – написали в ответ.

Проблема действительно остра для России, а теперь и для Крыма. За первый квартал 2017 года в Крыму зафиксировали 13 попыток суицида среди несовершеннолетних, из них 4 – с летальным исходом. Сейчас по всем районам полуострова проводят расширенные совещания с участием директоров школ, представителей российской прокуратуры и МВД. На повестке этих совещаний стоит вопрос борьбы с вовлечением крымских школьников в игру «Синий кит». Классным руководителям дана установка провести родительские собрания и отслеживать деятельность учеников в соцсетях.

Доступные солевые наркотики, суицидальные игры для школьников уж очень напоминают масштабную деятельность по планомерному уничтожению российской молодежи. А теперь и крымская молодежь оказалась вовлеченной в этот процесс. Что дальше? Время покажет…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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