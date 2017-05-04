В Крыму официально стартовал курортный сезон. Подконтрольные России местные чиновники заявляют об успешном начале и анонсируют увеличение турпотока на полуостров по сравнению с прошлым годом. Что происходит на самом деле, выясняли Крым.Реалии.
В этом году курортный сезон в Крыму встретили с уже традиционными проблемами. К высоким ценам и низкому сервису добавились сложности с пляжами – их не успели вовремя привести в порядок.
Во всем виновата погода?
За пять дней до официального открытия курортного сезона в Крыму выяснилось, что к приезду туристов готова всего четверть местных пляжей – 109 из 428. Вице-премьер подконтрольного России крымского правительства Крыма Лариса Опанасюк обратила внимание на необходимость оперативного благоустройства пляжей, поскольку их открытие необходимо согласовать с российскими профильными ведомствами.
«Чтобы открыть пляж, необходимо заключение Роспотребнадзора. Этот орган дает заключение только тогда, когда пляж убран, есть вся инфраструктура и проведено обследование дна», – пояснила она.
По состоянию на 26 апреля в некоторых регионах полуострова открыли меньше половины пляжей, а где-то – и вовсе ни одного, сообщала Опанасюк. По ее данным, из 97 пляжей Алушты в Роспотребнадзор за заключением обратились только 13 их пользователей, из 95 пляжей Евпатории – 45, в Керчи из восьми только три, в Саках тоже трое из 10. В Судаке всего шесть пляжей из 27 остались не обследованными, в Черноморском районе четыре из восьми.
Наихудшая ситуация отмечалась в Ялте, где за разрешениями на открытие пляжей обратились 14 пользователей из 88, в Саксом районе – один из 16, а в Ленинском и Раздольненском районах вообще ни одного.
Однако планы чиновников, которые рассчитывали подготовить пляжи за пять дней до старта сезона, сорвало резкое ухудшение погоды. А после того, как глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал от местных властей навести порядок на крымских пляжах, на субботник вышел даже министру курортов подконтрольного России правительства Сергей Стрельбицкий. Вместе с подчиненными он провел свой министерский субботник на пляжах за границами населенного пункта между Саками и Евпаторией.
Дата проведения субботника не указана, однако сообщение Минкурортов обнародовано 2 мая – когда, по ожиданиям чиновников, поток туристов уже должен был хлынуть на полуостров.
Тем не менее, не все крымские пляжи в этом году смогут принять гостей. Например, в Севастополе пляж «Солнечный», расположенный рядом с Херсонесом, будет закрыт для посещений в этом году, поскольку превратился в строительную плошадку. Здесь строят парк имени Анны Ахматовой, а пляж станет его частью, пояснил журналистам заместитель главы подконтрольной России администрации города Владимир Базаров.
Екатерина с Нептуном и «зачистка» нищих
В отличие от работы с пляжами, к показательным акциям приема туристов чиновники подготовились более тщательно. К примеру, в Евпатории главным атрибутом праздничных мероприятий в честь открытия сезона традиционно был Нептун. Однако в этом году его затмила Екатерина II. Часть развлекательной программы в городе посвятили Керченскому мосту, который российские власти обещают построить уже третий год.
Майские праздники в Евпатории отмечает депутат Госдумы России от Крыма Светлана Савченко. Накануне открытия курортного сезона она «засветилась» в городском дельфинарии.
Своеобразно открыли сезон и в Ялте. По словам корреспондента Крым.Реалии, здесь на набережной полицейские разгоняли нищих, которые просили милостыню – чтобы освободить дорогу торжественному маршу в составе чиновников и местных артистов.
Где туристы?
Об успешном старте курортного сезона в Крыму уже успели отчитаться президенту России. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак во время рабочей встречи в Кремле доложил Владимиру Путину, что российские туристы, которые ездят на полуостров, существенно увеличивают показатели «въездного туризма». «В 2016 году, по сравнению с 2015-м, в Крыму был рост (въездного туризма) на 21% и на 5% – в Краснодарский край. <...> Хочу напомнить, что за 2016 год Крым и Краснодарский край посетили 21,4 миллиона российских граждан, российских туристов», – утверждает Козак.
О проблемных крымских пляжах, большинство которых так и не успели полноценно обледовать, Козак упомянул одной фразой: «Работает 836 пляжей на Черноморском побережье, в Крыму и Краснодарском крае».
Сравните хотя бы курортную торговлю... Ее просто нет
О том, насколько успешен старт курортного сезона в Крыму, можно судить по веб-камерам, установленным в различных регионах полуострова. За ситуацией в Крыму 1 мая следил эксперт благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко. На его снимках с веб-камер – полупустые крымские набережные и паромная переправа.
Один из показательных примеров – центр Феодосии, который до аннексии полуострова в это время всегда был многолюдным.
«Сравните хотя бы курортную торговлю... Ее просто нет – это индикатор, малый бизнес все знает», – пишет он.
Не оказалось наплыва туристов и в Евпатории.
Приводим наблюдения по востребованным ранее местам Крыма. Так 3 мая выглядела Центральная площадь Ленина в Алуште.
Набережная Алушты тоже не особо многолюдна.
Самым массовым местом скопления туристов, которое можно рассмотреть через веб-камеры, стал бассейн отеля «Ялта-Интурист». Возможно, среди них скрываются загадочные иностранные туристы, в присутствии на полуострове которых убеждают подконтрольные России крымские чиновники.
Веб-камера на феодосийской набережной ажиотажа туристов тоже не показала.
Пустующим остается и вокзал Евпатории.
Аналогичная ситуация – на Керченской паромной переправе. Следов активного перемещения туристов здесь не обнаружено.
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