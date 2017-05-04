В Крыму официально стартовал курортный сезон. Подконтрольные России местные чиновники заявляют об успешном начале и анонсируют увеличение турпотока на полуостров по сравнению с прошлым годом. Что происходит на самом деле, выясняли Крым.Реалии.



В этом году курортный сезон в Крыму встретили с уже традиционными проблемами. К высоким ценам и низкому сервису добавились сложности с пляжами – их не успели вовремя привести в порядок.



Во всем виновата погода?

За пять дней до официального открытия курортного сезона в Крыму выяснилось, что к приезду туристов готова всего четверть местных пляжей – 109 из 428. Вице-премьер подконтрольного России крымского правительства Крыма Лариса Опанасюк обратила внимание на необходимость оперативного благоустройства пляжей, поскольку их открытие необходимо согласовать с российскими профильными ведомствами.

«Чтобы открыть пляж, необходимо заключение Роспотребнадзора. Этот орган дает заключение только тогда, когда пляж убран, есть вся инфраструктура и проведено обследование дна», – пояснила она.

По состоянию на 26 апреля в некоторых регионах полуострова открыли меньше половины пляжей, а где-то – и вовсе ни одного, сообщала Опанасюк. По ее данным, из 97 пляжей Алушты в Роспотребнадзор за заключением обратились только 13 их пользователей, из 95 пляжей Евпатории – 45, в Керчи из восьми только три, в Саках тоже трое из 10. В Судаке всего шесть пляжей из 27 остались не обследованными, в Черноморском районе четыре из восьми.

Наихудшая ситуация отмечалась в Ялте, где за разрешениями на открытие пляжей обратились 14 пользователей из 88, в Саксом районе – один из 16, а в Ленинском и Раздольненском районах вообще ни одного.

Однако планы чиновников, которые рассчитывали подготовить пляжи за пять дней до старта сезона, сорвало резкое ухудшение погоды. А после того, как глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал ​от местных властей навести порядок на крымских пляжах, на субботник вышел даже министру курортов подконтрольного России правительства Сергей Стрельбицкий. Вместе с подчиненными он провел свой министерский субботник на пляжах за границами населенного пункта между Саками и Евпаторией.

Дата проведения субботника не указана, однако сообщение Минкурортов обнародовано 2 мая – когда, по ожиданиям чиновников, поток туристов уже должен был хлынуть на полуостров.

Тем не менее, не все крымские пляжи в этом году смогут принять гостей. Например, в Севастополе пляж «Солнечный», расположенный рядом с Херсонесом, будет закрыт для посещений в этом году, поскольку превратился в строительную плошадку. Здесь строят парк имени Анны Ахматовой, а пляж станет его частью, пояснил журналистам заместитель главы подконтрольной России администрации города Владимир Базаров.

Екатерина с Нептуном и «зачистка» нищих

В отличие от работы с пляжами, к показательным акциям приема туристов чиновники подготовились более тщательно. К примеру, в Евпатории главным атрибутом праздничных мероприятий в честь открытия сезона традиционно был Нептун. Однако в этом году его затмила Екатерина II. Часть развлекательной программы в городе посвятили Керченскому мосту, который российские власти обещают построить уже третий год.

Майские праздники в Евпатории отмечает депутат Госдумы России от Крыма Светлана Савченко. Накануне открытия курортного сезона она «засветилась» в городском дельфинарии.

Своеобразно открыли сезон и в Ялте. По словам корреспондента Крым.Реалии, здесь на набережной полицейские разгоняли нищих, которые просили милостыню – чтобы освободить дорогу торжественному маршу в составе чиновников и местных артистов.

Где туристы?

Об успешном старте курортного сезона в Крыму уже успели отчитаться президенту России. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак во время рабочей встречи в Кремле доложил Владимиру Путину, что российские туристы, которые ездят на полуостров, существенно увеличивают показатели «въездного туризма». «В 2016 году, по сравнению с 2015-м, в Крыму был рост (въездного туризма) на 21% и на 5% – в Краснодарский край. <...> Хочу напомнить, что за 2016 год Крым и Краснодарский край посетили 21,4 миллиона российских граждан, российских туристов», – утверждает Козак.

О проблемных крымских пляжах, большинство которых так и не успели полноценно обледовать, Козак упомянул одной фразой: «Работает 836 пляжей на Черноморском побережье, в Крыму и Краснодарском крае».

Сравните хотя бы курортную торговлю... Ее просто нет

О том, насколько успешен старт курортного сезона в Крыму, можно судить по веб-камерам, установленным в различных регионах полуострова. За ситуацией в Крыму 1 мая следил эксперт благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко. На его снимках с веб-камер – полупустые крымские набережные и паромная переправа.

Один из показательных примеров – центр Феодосии, который до аннексии полуострова в это время всегда был многолюдным.

«Сравните хотя бы курортную торговлю... Ее просто нет – это индикатор, малый бизнес все знает», – пишет он.

Не оказалось наплыва туристов и в Евпатории.

Приводим наблюдения по востребованным ранее местам Крыма. Так 3 мая выглядела Центральная площадь Ленина в Алуште.

Набережная Алушты тоже не особо многолюдна.

Самым массовым местом скопления туристов, которое можно рассмотреть через веб-камеры, стал бассейн отеля «Ялта-Интурист». Возможно, среди них скрываются загадочные иностранные туристы, в присутствии на полуострове которых убеждают подконтрольные России крымские чиновники.

Веб-камера на феодосийской набережной ажиотажа туристов тоже не показала.

Пустующим остается и вокзал Евпатории.

Аналогичная ситуация – на Керченской паромной переправе. Следов активного перемещения туристов здесь не обнаружено.