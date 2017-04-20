В Крыму готовятся встречать четвертый курортный сезон в российских реалиях. Его официальный старт традиционно должен состояться на Первомай. Крым.Реалии проанализировали предложения крымских отельеров и частных мест размещения и сравнили их с прошлогодними ценами.

В курортных регионах полуострова на данный момент продолжают готовить программы торжественного открытия туристического сезона. Первыми сезон в Крыму намерены открыть в Феодосии. Здесь он стартует 30 апреля и будет приурочен к 230-летию путешествия императрицы Екатерины II в Крым.

Известно также, что в Ялте майские праздники будут отмечать 13 дней. А в Евпатории в этом году готовятся праздновать 10-летие самого популярного здесь экскурсионно-туристического маршрута «Малый Иерусалим».

Лидер у российских туристов?

«Старт высокому курортному сезону в Крыму дают майские праздники – это своего рода точка отсчета, на основании которой мы можем говорить об успешности сезона. Крым всегда рад любому туристу и готов предложить множество разнообразных программ, туров и экскурсий», – утверждает министр курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма Сергей Стрельбицкий.

В ведомстве заявляют, что аннексированный Крым в этом году остается лидером у российских туристов по уровню поисковых запросов и бронирований на майские праздники. Такую тенденцию якобы выявили в Ростуризме совместно с агрегаторами туристических предложений и ведущими туроператорами России.

Из-за сложностей логистики транспортные расходы остаются одними из основных в «курортных сметах» российских туристов

​В Ростуризме уже не первый год пытаются сделать полуостров более доступным для россиян, обещая снизить стоимость авиаперелетов. Из-за сложностей логистики транспортные расходы остаются одними из основных в «курортных сметах» российских туристов.

В то же время и стоимость размещения в курортных регионах полуострова также увеличивается из года в год. К такому выводу Крым.Реалии пришли, изучив крымские предложения для туристов на майские праздники и сравнив их с прошлогодними расценками.



Подорожавшие отели

Отели и санатории Ялты и Алушты в этом году приглашают туристов на маевку в среднем за 3-4 тысячи рублей в сутки. В эту стоимость входит размещение в стандартном номере на южном берегу полуострова и завтрак. Но дополнительное питание в таком случае придется оплачивать дополнительно.

За 3 тысячи рублей в сутки можно поселиться в комфортабельных отелях и пансионатах Евпатории, но здесь в эту сумму входит трехразовое питание, а некоторые включают в него даже белое и красное вино.

Аналогичные цены и на юго-восточном побережье Крыма – в Судаке. В среднем они соответствуют крымским предложениям прошлого года, но все же заметна тенденция к удорожанию. Например, в 2016-м в Крыму вполне можно было разместиться в отеле или санатории за 2-3,5 тысячи рублей, и в эту сумму было включено трехразовое питание и пользование пляжем.

Практически не изменились цены в этом году и на размещение в частном секторе курортных регионов полуострова – стоимость номера стартует от 1,5 тысяч рублей.

В Форосе предлагается в аренду дом на три спальных места за 4-5 тысяч рублей в сутки. В такую же сумму обойдется аренда комфортабельной двухкомнатной квартиры в центре Алушты. За 1 тысячу рублей с человека в сутки можно поселиться в частном доме в Евпатории.

Приведенные цены являются средними, но мы исходили из минимальных расценок. В прошлом году в частном секторе Крыма размещали туристов практически по таким же ценам.

Дегустация вин и гастротур за 50 тысяч рублей

К майским праздникам крымские туроператоры разработали несколько туристических маршрутов. Все большую популярностью приобретают автобусные туры по полуострову. К примеру, туристам предлагается в течение пяти дней проехать с экскурсиями по десяти городам Крыма: Симферополю, Феодосии, Судаку, Коктебелю, Никите, Гурзуфу, Ялте, Алупке, Ливадии и Севастополю. Ночевать предлагается в одном из отелей Восточного Крыма. Стоимость тура составляет от 15 до 20 тысяч рублей с человека за пять дней.

При этом посещение ключевых крымских туристических мест организаторы экскурсии предлагают оплачивать дополнительно. Например, дегустацию массандровских вин, экскурсию в Ливадийский дворец и Дом-музей Волошина, картинную галерею Айвазовского и другие места.

Стоимость восьмидневного гастротура составляет 45-50 тысяч рублей с человека. При этом некоторые ужины и обеды предлагается оплачивать отдельно

​Также туроператоры разработали гастрономический тур по восьми регионам полуострова: Белогорску, Судаку, Новому Свету, Ялте, Балаклаве, Севастополю, Бахчисараю и Евпатории. В программе тура посещение частной сыроварни в Белогорском районе, посещение сафари-парка «Сафари-ранч «Козья балка» в Старом Крыму, прогулка по Голицынской тропе в Новом свете, экскурсия на завод шампанских вин «Новый свет» с дегустацией классического шампанского, вин в хозяйстве «Солнечная долина» в Судаке и кулинарной продукции из экзотических растений Никитского ботсада. Также туристов возят в бургерную в центре Судака и рыбный бар в центре Алушты.

Стоимость восьмидневного гастротура составляет 45-50 тысяч рублей с человека. При этом некоторые ужины и обеды, если они не совпадают со временем плановых дегустаций, участникам тура предлагается оплачивать отдельно.

Согласно нынешнему курсу, эти суммы эквивалентны 250-750 евро. За такие деньги два человека могут съездить в автобусный тур по нескольким странам Европы с учетом стоимости визы и оплаты услуг турагентства, проживания в местных отелях, питания, всех экскурсий и приобретения сувениров.