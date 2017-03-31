Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Мнение

Упадок крымского курорта: паломники вместо отдыхающих

Бронзовый бюст императора Николая II возле Часовни святых царственных мучеников, Симферополь

Бронзовый бюст императора Николая II возле Часовни святых царственных мучеников, Симферополь

Смотреть комментарии

Специально для Крым.Реалии

Аннексия Крыма отбросила курортную сферу полуострова на уровень 90-х годов. Санкции, международная изоляция, плохой сервис на фоне заоблачных цен, отсутствие железнодорожного сообщения с материковой Украиной – далеко не полный перечень проблем, которые Россия принесла с собой. Дабы как-то исправить положение, чиновники вынуждены придумывать «экзотические» планы по развитию туристической отрасли.

Российские «власти» планируют развивать на аннексированном полуострове «религиозный туризм». «Сенатор» и глава Русской общины Крыма Сергей Цеков вместе с членами комитета Совфеда по международным делам представил концепцию развития такого туризма в республике. Политик назвал аннексированный полуостров «духовным центром» России, который привлекает не только православных паломников, но и представителей других конфессий. «Мы видим, что с каждым годом число туристов, желающих познакомиться с культурным наследием Крыма и, прежде всего, с объектами православной религии, все время растет. Естественно, интерес представляют и исламские объекты», – уверен «сенатор».

Под громким словом «концепция» скрывается обычный туризм, но с уклоном в религию: посещение святых мест с экскурсионной или паломнической целью. При этом авторы документа пытаются придать «концепции» общегосударственное значение. «Реализация концепции (развития религиозного туризма – авт.) позволит сделать Крым духовным центром, местом поклонения жителей не только России, но и всего русского мира», – заявил Цеков. Хотя до этого он говорил, что полуостров – уже «духовный центр».

Реализация концепции позволит сделать Крым духовным центром всего русского мира
Сергей Цеков

Выступление «сенатора» и его единомышленников является логическим продолжением недавнего «круглого стола», в ходе которого Цеков предложил оборудовать на одном из судов православный храм. «Ко мне не так давно пришли с предложением сделать храм на воде – то есть приобрести судно, на нем организовать храм и использовать его в качестве такого паломнического маршрута. В данном случае решается много вопросов: вопрос передвижения, вопрос питания. Цена вопроса – миллион долларов. Вроде немного, но с другой стороны, где их взять с учетом всех бюджетных вопросов? Хотя идея, на мой взгляд, вполне реальная и будет реализована», – рассказал Цеков.

Такие предложения указывают на упадок крымской рекреации и отсутствие у Москвы и ее местных ставленников даже общего представления о том, как использовать потенциал территории. Аннексированный полуостров не может конкурировать с российскими курортами и, тем более, турецкими. Власти России лишь констатируют проблему, но как именно выходить из ситуации – они не знают или ограничиваются общими предложениями. Глава Ростуризма Олег Сафонов, например, предложил собственникам отелей летом снизить цены. Сомнительно, что предприниматели его услышат. Высокая стоимость отдыха в Крыму обусловлена, прежде всего давлением на бизнес со стороны чиновников.

Кремль только на словах заинтересован в привлечении отдыхающих. На практике, захваченная территория используется исключительно как военная база и плацдарм для дестабилизации Украины. Предстоящий курортный сезон может оказаться хуже прошлогоднего, несмотря на бодрые заверения крымского «совмина». Республиканский «министр» курортов и туризма Сергей Стрельбицкий месяц назад сообщил журналистам, что в предстоящем сезоне ожидает туропоток на уровне прошлого года. Чиновники утверждают, что в 2016 году полуостров якобы посетили 5,6 миллионов отдыхающих. Объективные расчеты показывают иное. При отсутствии железнодорожного сообщения с Украиной и международной изоляции на полуостров могло заехать не более 1,5 миллиона туристов.

Перспективы плохие, и даже российские пропагандисты вынуждены признать, что россияне предпочтут отдохнуть в Турции. «Власти» не знают, как выйти из ситуации. Для развития рекреационного потенциала недостаточно громких лозунгов и разработки бессодержательных документов. Кремль и его ставленники должны решить ряд сложных задач: снятие или существенное ослабление санкций, торговой блокады, привлечение крупных российских и зарубежных инвесторов; необходимы время и средства для подготовки персонала, масштабное обновление инфраструктуры, а не просто ямочные ремонты.

«Религиозный туризм» нужен исключительно в пропагандистских целях – для поддержания образа Крыма как «особенного региона»

Для снижения стоимости отдыха и реальной конкуренции с Турцией, нужно максимально увеличить длительность курортного сезона. Желательно сделать его круглогодичным. В нынешних обстоятельствах Кремль не может обеспечить соблюдение указанных условий. «Российский» Крым – серая зона, отрезанная от цивилизованного мира. Москва заняла выжидательную позицию, тщетно надеясь, что вопрос аннексии со временем «рассосется»; или же Украина прекратит существование как государство в результате очередного политического кризиса.

Республиканские «власти» импровизируют на ходу, пытаются идти по пути наименьшего сопротивления, паразитируя на обанкротившейся идее «русского мира» и «сакрального значения» древнего Херсонеса для российского православия. Даже если (представим, что произошло чудо) Москва и ее крымские ставленники наладят систему «религиозного туризма», то это никак не отразится на экономике полуострова. Паломники не будут тратить деньги на посещение увеселительных заведений, жить в дорогих отелях и пользоваться оздоровительными процедурами. «Религиозный туризм» нужен исключительно в пропагандистских целях – для поддержания в российском массовом сознании образа Крыма как «особенного региона».

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, изложенные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

В ДРУГИХ СМИ

Loading...

Загрузка...

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG