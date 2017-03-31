Специально для Крым.Реалии

Аннексия Крыма отбросила курортную сферу полуострова на уровень 90-х годов. Санкции, международная изоляция, плохой сервис на фоне заоблачных цен, отсутствие железнодорожного сообщения с материковой Украиной – далеко не полный перечень проблем, которые Россия принесла с собой. Дабы как-то исправить положение, чиновники вынуждены придумывать «экзотические» планы по развитию туристической отрасли.

Российские «власти» планируют развивать на аннексированном полуострове «религиозный туризм». «Сенатор» и глава Русской общины Крыма Сергей Цеков вместе с членами комитета Совфеда по международным делам представил концепцию развития такого туризма в республике. Политик назвал аннексированный полуостров «духовным центром» России, который привлекает не только православных паломников, но и представителей других конфессий. «Мы видим, что с каждым годом число туристов, желающих познакомиться с культурным наследием Крыма и, прежде всего, с объектами православной религии, все время растет. Естественно, интерес представляют и исламские объекты», – уверен «сенатор».

Под громким словом «концепция» скрывается обычный туризм, но с уклоном в религию: посещение святых мест с экскурсионной или паломнической целью. При этом авторы документа пытаются придать «концепции» общегосударственное значение. «Реализация концепции (развития религиозного туризма – авт.) позволит сделать Крым духовным центром, местом поклонения жителей не только России, но и всего русского мира», – заявил Цеков. Хотя до этого он говорил, что полуостров – уже «духовный центр».

Реализация концепции позволит сделать Крым духовным центром всего русского мира

Выступление «сенатора» и его единомышленников является логическим продолжением недавнего «круглого стола», в ходе которого Цеков предложил оборудовать на одном из судов православный храм. «Ко мне не так давно пришли с предложением сделать храм на воде – то есть приобрести судно, на нем организовать храм и использовать его в качестве такого паломнического маршрута. В данном случае решается много вопросов: вопрос передвижения, вопрос питания. Цена вопроса – миллион долларов. Вроде немного, но с другой стороны, где их взять с учетом всех бюджетных вопросов? Хотя идея, на мой взгляд, вполне реальная и будет реализована», – рассказал Цеков.

Такие предложения указывают на упадок крымской рекреации и отсутствие у Москвы и ее местных ставленников даже общего представления о том, как использовать потенциал территории. Аннексированный полуостров не может конкурировать с российскими курортами и, тем более, турецкими. Власти России лишь констатируют проблему, но как именно выходить из ситуации – они не знают или ограничиваются общими предложениями. Глава Ростуризма Олег Сафонов, например, предложил собственникам отелей летом снизить цены. Сомнительно, что предприниматели его услышат. Высокая стоимость отдыха в Крыму обусловлена, прежде всего давлением на бизнес со стороны чиновников.

Кремль только на словах заинтересован в привлечении отдыхающих. На практике, захваченная территория используется исключительно как военная база и плацдарм для дестабилизации Украины. Предстоящий курортный сезон может оказаться хуже прошлогоднего, несмотря на бодрые заверения крымского «совмина». Республиканский «министр» курортов и туризма Сергей Стрельбицкий месяц назад сообщил журналистам, что в предстоящем сезоне ожидает туропоток на уровне прошлого года. Чиновники утверждают, что в 2016 году полуостров якобы посетили 5,6 миллионов отдыхающих. Объективные расчеты показывают иное. При отсутствии железнодорожного сообщения с Украиной и международной изоляции на полуостров могло заехать не более 1,5 миллиона туристов.

Перспективы плохие, и даже российские пропагандисты вынуждены признать, что россияне предпочтут отдохнуть в Турции. «Власти» не знают, как выйти из ситуации. Для развития рекреационного потенциала недостаточно громких лозунгов и разработки бессодержательных документов. Кремль и его ставленники должны решить ряд сложных задач: снятие или существенное ослабление санкций, торговой блокады, привлечение крупных российских и зарубежных инвесторов; необходимы время и средства для подготовки персонала, масштабное обновление инфраструктуры, а не просто ямочные ремонты.

«Религиозный туризм» нужен исключительно в пропагандистских целях – для поддержания образа Крыма как «особенного региона»

Для снижения стоимости отдыха и реальной конкуренции с Турцией, нужно максимально увеличить длительность курортного сезона. Желательно сделать его круглогодичным. В нынешних обстоятельствах Кремль не может обеспечить соблюдение указанных условий. «Российский» Крым – серая зона, отрезанная от цивилизованного мира. Москва заняла выжидательную позицию, тщетно надеясь, что вопрос аннексии со временем «рассосется»; или же Украина прекратит существование как государство в результате очередного политического кризиса.

Республиканские «власти» импровизируют на ходу, пытаются идти по пути наименьшего сопротивления, паразитируя на обанкротившейся идее «русского мира» и «сакрального значения» древнего Херсонеса для российского православия. Даже если (представим, что произошло чудо) Москва и ее крымские ставленники наладят систему «религиозного туризма», то это никак не отразится на экономике полуострова. Паломники не будут тратить деньги на посещение увеселительных заведений, жить в дорогих отелях и пользоваться оздоровительными процедурами. «Религиозный туризм» нужен исключительно в пропагандистских целях – для поддержания в российском массовом сознании образа Крыма как «особенного региона».

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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