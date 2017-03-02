Курортное фиаско крымских «властей»

Специально для Крым.Реалии

Если жители полуострова внимательно и по пунктам разберут то, что им обещали перед «референдумом», и то, что в конечном итоге получилось, то их ждет горькое разочарование. И дело не только в широко разрекламированном социальном пакете, пресловутых «больших» российских пенсиях и зарплатах, оказавшихся приманкой. В начале аннексии Москва обещала крымчанам активное развитие рекреационного потенциала республики, превращение полуострова в своего рода туристическую «витрину» обновленной России.

Теперь, когда настало время отчитываться о проделанной работе, «руководители» Крыма нехотя признают провалы кремлевских планов обустройства захваченной территории. На днях «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров не может конкурировать с курортами Турции. «Крым еще не готов (конкурировать с турецкими курортами – авт.). Пока не будет развитой инфраструктуры, пока не будет обученного персонала, ориентированного на клиента, до тех пор мы на турецкий уровень не выйдем», – признал Аксенов.

Теперь, когда настало время отчитываться о проделанной работе, «руководители» Крыма нехотя признают провалы кремлевских планов обустройства захваченной территории

По его мнению, Крыму еще предстоит научиться «конкурировать со странами черноморского бассейна, которые предоставляют такие же туристические услуги». Но тут же «премьер» заверил, что в текущем году туристический поток на полуострове превысит прошлогодние показатели. «В прошлом году у нас отдохнуло 5,6 млн отдыхающих. В этом году все равно ждем рост. У нас рост каждый год и на Керченской паромной переправе, и в аэропорту Симферополя, динамика позитивная», – резюмировал Аксенов.

Информация о том, что в прошлом году на полуострове отдохнуло около 5,6 млн человек вызывает большие сомнения. В условиях блокады Крыма со стороны Украины, отсутствия железнодорожного сообщения с материком, остается только три пути в Крым – паромная переправа, симферопольской аэропорт и автомобильное сообщение со стороны Херсонской области. Учитывая их пропускную способность, они физически не могли обеспечить объемы туристического потока, указанные Аксеновым. К тому же далеко не все пассажиры российских авиарейсов и граждане, прибывшие на автомобильном транспорте, являлись туристами. На заход круизных судов рассчитывать тоже не приходится. Данный вид туризма «умер» еще в 2014 году.

Автомобильный поток со стороны материковой Украины (увы, но некоторые граждане ездят отдыхать в Крым, невзирая на российскую аннексию) не может даже частично компенсировать железнодорожное сообщение. Экс-министр курортов АРК Александр Лиев на основании информации от администраций туристических объектов Крыма рассчитал примерное количество отдыхающих. По его данным, в прошлом году на полуостров заехало примерно 1,5 млн туристов. Показатели, озвученные республиканскими «властями», он назвал выдумкой политических технологов «совмина». Число в 5,6 млн отдыхающих выбрали неслучайно. Примерно столько туристов посетили полуостров в «довоенном» 2013 году.

Крымские чиновники до сих пор не могут до конца определиться, нужно им конкурировать с условной Анталией или нет. Ведь еще летом прошлого года, когда отношения Москвы и Анкары вновь потеплели, россияне ринулись скупать путевки на турецкие курорты. Глава профильного комитета «госсовета» Алексей Черняк попытался изобразить хорошую мину при плохой игре, заявив, что Турция не является конкурентом Крыма. Дескать, на полуострове «отдыхать безопаснее».

Жителей убеждали, что в обозримой перспективе Крым составит конкуренцию турецким или египетскими курортам, а «богатые» российские туристы толпами побегут в республику

В заявлении «главы» Крыма интересен другой момент. Весной 2014 года российские власти обещали крымчанам все подряд: одновременное развитие промышленности и рекреационного потенциала полуострова, что в цивилизованных странах является нонсенсом. Промышленные предприятия выносят подальше от туристических зон, дабы отходы производства не давили на экологию. Жителей убеждали, что в обозримой перспективе Крым составит конкуренцию турецким или египетскими курортам, а «богатые» российские туристы толпами побегут в республику.

Достаточно вспомнить, какими идеями крымские чиновники фонтанировали еще весной 2014 года. Например, тогдашний замглавы Ростуризма Дмитрий Амунц заявлял, что около 75% крымчан в той или иной степени были задействованы в туристической отрасли. Курортная сфера давала около 65% валового регионального продукта. При этом российские чиновники не учли важного факта: львиная доля туристов останавливалась не в санаториях и отелях, а в частных мини-пансионатах. «Сенатор» Сергей Цеков предлагал изменить российское законодательство и разработать специальные программы по созданию рекреационных кластеров и переводу республиканского курорта в круглогодичный режим. Прошло три года. Москва и ее крымские ставленники ничего не сделали в указанном направлении.

При этом нынешнее руководство Ростуризма настаивает, чтобы республиканские «власти» и предприниматели развивали региональные курорты по системе «все включено». Как и три года назад, все осталось на уровне разговоров и пропагандистских заявлений. «Нам нужно серьезно поработать над широким использованием системы «все включено», потому что наши туристы очень любят эту систему, она пользуется большим спросом и популярностью. Нам нужно очень широко предоставлять эту систему в Крыму», – сказал глава Ростуризма Олег Сафонов. Крымским «властям» вновь поставили в пример Анталию, хотя об этом не заявили прямым текстом. Ведь именно система «все включено» так привлекает россиян на турецкие курорты.

Слова «главы» республики являются очередным признанием известного факта – санкции, введенные против аннексии Крыма, работают

Таким образом, из слов Аксенова следует два простых вывода. Первое, он признался, что «власти» полуострова не смогли за три года заметно улучшить крымскую инфраструктуру и заложить соответствующую базу для развития туристической отрасли. Даже с учетом «больших денег», выделенных из федерального бюджета. До сих пор не могут начать строительство пресловутой трассы «Таврида», которая, согласно плану, должна соединить строящийся Керченский мост с Симферополем и Севастополем. Говорить о масштабных проектах в рекреационной сфере не приходится. «Власти» даже не смогли провести нормальный ремонт дорог. Проблема стала настолько очевидной, что «премьеру» Аксенову срочно пришлось искать «крайних».

Второе, слова «главы» республики являются очередным признанием известного факта – санкции, введенные против аннексии Крыма, работают. Для того, чтобы конкурировать с турецкими курортами, Кремлю и «властям» полуострова придется решить целый комплекс задач: добиться отмены финансовых и технологических ограничений; прекратить блокаду со стороны Украины; затащить на полуостров крупные торговые сети, дабы снизить цены на продукты; привлечь российских и зарубежных инвесторов. И, самое главное, им необходимо добиться признания аннексии хотя бы со стороны ЕС, что открыло бы доступ на полуостров европейским туристам. В нынешних условиях все это невозможно даже теоретически. У крымского «правительства» остается только один вариант: изображать бурную деятельность, убеждая крымчан, что туристический поток сохранился на уровне 2012-2013 годов.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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