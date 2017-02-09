Деградация Крыма и показуха Аксенова

Специально для Крым.Реалии

Кремль и его ставленников на полуострове интересует не конкретный результат их работы, а лишь сиюминутный медийный эффект. С начала аннексии руководство «совмина» занято в пропагандистских акциях и очковтирательстве. Республиканскому «правительству» приходится каждый раз искать козлов отпущения, перекладывая ответственность за провалы на рядовых исполнителей.

Один их типичных случаев произошел на днях. На канале республиканского «премьера» Сергея Аксенова на YouTube выложили видео с выездного заседания «совмина» в Белогорском районе, посвященного дорожным работам. Комментарии предусмотрительно отключили. Аксенов якобы случайно встретил дорожных рабочих, и рассказал им, как правильно класть асфальт.

«Посмотрите, вы в лужу положили асфальт. Он, что будет держать, мужики? Ну, что вы делаете, ребята?» ‒ возмутился Аксенов, заявив, что такого «ремонта» хватит на пару дней. Он потребовал прекратить работу до выяснения всех обстоятельств. Российские журналисты сообщили, что «премьер» дал несколько рутинных поручений: провести проверку по факту некачественного ремонта покрытия, принять меры в отношении руководства компании-подрядчика и взять ремонт дорог в Белогорском районе под «строгий контроль». Ирония ситуации заключается в том, что рабочие, разозлившие «премьера», проводили так называемый ямочный ремонт. Аксенов приказал отменить такие работы в Крыму еще летом прошлого года, но их все равно проводили.

Полуостров превращается в унылое захолустье: города стали заметно грязнее, а работа «администраций» – из рук вон плохой

Общение Сергея Аксенова с рабочими на дороге – срежиссированный сюжет для местной пропаганды. По сути, он напоминает известные встречи президента России Владимира Путина с «представителями народа»: учителями, рабочими заводов, «рыбаками», оказавшимися сотрудниками ФСО, или «невестами» из модельного агентства. С начала аннексии полуостров уверенно превращается в унылое захолустье. Крымчане замечают, что города республики стали заметно грязнее, а работа «администраций» – из рук вон плохой. Свежий асфальт, растаявший вместе со снегом, некачественная тротуарная плитка, горы мусора, отсутствие четкого графика вывоза бытовых отходов, поломки электросетей и многие другие проблемы стали частью крымской действительности.

Руководство «совмина», дабы скрыть собственную несостоятельность, вынуждено переводить стрелки на исполнителей. Республиканские СМИ систематически вбивают в общественное мнение ложные тезисы о том, что руководители на местах «позорят Россию», и только «премьер» Аксенов круглосуточно борется с саботажниками и халтурщиками. Разбитые дороги и изношенная инфраструктура – одни из самых болезненных проблем полуострова. Весной 2014 года крымчанам перед «референдумом» обещали, что Москва зальет полуостров деньгами, и буквально за пару лет он станет эдакой «витриной» обновленной России.

«Переходный период» давно прошел, но обещанное российское процветание так и не наступило. Дороги полуострова в более худшем состоянии, нежели до аннексии. Хотя по заверениям московских и крымских чиновников, деньги на дорожные работы выделяли немалые. Теперь внимательно следите за руками. Весной прошло года журналисты государственного агентства РИА «Новости» сообщили, что на полуострове планировали отремонтировать 53,4 (!) километра дорог на общую сумму в 21,174 миллиард рублей. То есть более 396,2 миллиона рублей за километр. Нет, авторы материала не ошиблись. В России такие расходы – обычная практика. Например, Росавтодору в текущем году причитается из бюджета 535 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию 210 километров. То есть 2,5 миллиарда за километр.

Олег Казурин, занимавший тогда пост крымского «вице-премьера», заверил московских журналистов, что деньги пойдут на ремонт и восстановление трасс Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай, Симферополь – Красноперекопск – Армянск, Симферополь – Евпатория – Мирный, Ялта – Симферополь, а также на строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Симферополь – Евпатория, строительство и реконструкцию подъездной дороги к привокзальному комплексу в крымской столице. То есть речь шла о ремонте направлений, над которыми уже работали в 2014-2015 годах.

Буквально через пару месяцев после выхода публикации на РИА чиновники «совмина» назвали уже другую сумму. Казурин сообщил, что в 2016 году на дорожную отрасль Крыма выделили 13,6 миллиарда рублей. К концу прошлого года на «начальника» службы автомобильных дорог Крыма Игоря Кравченко и «вице-премьера» Казурина посыпались обвинения на провале работы. В итоге их уволили. Сергей Аксенов упрекнул подчиненных, что они не смогли своевременно освоить деньги, угрожал натравить на подрядчиков полицию и ФСБ.

С учетом российских реалий, можно выдвинуть две версии о причинах провала дорожных работ. Первая – Крым не получил обещанные суммы из федерального бюджета. Вторая – деньги выделились, но большую часть «распилили» уже в Москве; остатки, которые дошли до Крыма, постарались размазать на 53 километра дорог.

В России везде так: чиновников интересует не результат, а «освоение» бюджетных денег, заботы людей не учитываются

Некоторые сторонники аннексии продолжают тешить себя надеждой, что в нынешней крымской разрухе виноваты исключительно местные чиновники. Дескать, как только Кремль вникнет в реальную обстановку, внимательно ознакомится с многочисленными жалобами крымчан, примет соответствующие решения, жизнь на полуострове наладится. Вера в «неосведомленность» Путина и администрации президента – последнее самооправдание для сторонников «Крымнаша». Сознательная часть крымского социума начинает понимать, что в России везде так: чиновников интересует не результат, а «освоение» бюджетных денег, закрепленное красивым отчетом; заботы людей не учитываются; информационное пространство строго контролируется; донести до власти мнение жителей общественные активисты не могут, так как рискуют попасть в тюрьму за «экстремизм».

Если проанализировать информационную активность Сергея Аксенова за последние год-полтора, станет очевидно, что «премьер» систематически чем-то «возмущается». Качество и сроки ремонта дорог, зарплаты отдельных категорий бюджетников, вывоз мусора, незаконная застройка, статистика погибших в ДТП, рост цен, свободная продажа лосьона «Боярышник», тарифы на мобильный роуминг – лишь небольшой перечь тем, которые он затронул. За громкими заявлениями скрываются реальные проблемы, которые «совмин» так и не смог решить. Времена, когда «власти» Крыма могли раздавать только обещания, уже прошли. Теперь Сергею Аксенову и его подчиненным приходится искать «крайних», чтобы скрыть собственную некомпетентность и негативные последствия российской аннексии.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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