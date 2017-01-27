В Крыму продолжается эпопея, связанная со строительством объездной дороги под Симферополем. Ее по праву можно назвать «золотой жилой» для чиновников: еще до аннексии полуострова здесь освоили сотни миллионов бюджетных гривен, а в последние годы суммы оценивают миллиардами рублей. Подконтрольные России крымские власти пообещали достроить дорогу еще в 2015 году, но этого не произошло. Теперь чиновники снова вспомнили о проекте.

Объездная дорога вокруг Симферополя призвана облегчить транзит грузового и пассажирского транспорта, следующего в сторону Севастополя и Николаевки. Сейчас из-за отсутствия альтернативного пути автомобили вынуждены ехать через город. Таким образом, симферопольцы много лет страдают от транспортного перенасыщения. Однако на практике строительство этой дороги затянулось почти на десятилетие, «съев» намало бюджетных средств – сначала украинских, а теперь – федеральных.

2010-2014: 600 миллионов гривен и 110 миллионов рублей

Изначально планировалось, что объездная дорога будет окружать Симферополь кольцом, соединив Ялтинскую объездную с поселком Мирное Симферопольского района, селами Дубки и Левадки, а также с Марьино.

Первый участок будущей дороги – «Мирное – Дубки» – построили еще в 2010 году. Тендер тогда выиграла фирма «Юждорстрой», принадлежащая депутату крымского парламента Игорю Аржанцеву. Тогда он представлял в парламенте Партию регионов, а теперь – «Единую Россию» в уже подконтрольном России депкорпусе. Строительство 7,4 километров участка дороги тогда оценили в 359 миллионов гривен.

После того, как его сдали в эксплуатацию, эта же фирма дважды получила из бюджета средства на строительство еще одного участка – «Дубки – Левадки» – в общей сложности 250 миллионов гривен. Но тогда завершить проект не удалось. В Крым пришли «зеленые человечки».

После событий «крымской весны» за строительство объездной дороги взялись уже подконтрольные России местные власти. Игорь Аржанцев успешно примкнул к ним. И, возможно, его фирма продолжала бы осваивать уже российские подряды на этом проекте, если бы не трагедия, которая случилась на построенном «Юждорстроем» участке «Мирное – Дубки» в сентябре 2014 года.

Ремонт этого участка дороги производился уже за средства федерального бюджета. «Ремонт дороги обошелся бюджету примерно в 80 миллионов рублей. Сделали качественно, я ездить по ней не боюсь, и вам не стоит переживать», – заявлял крымским СМИ Валентин Дукорский, который на тот момент занимал должность заместителя министра транспорта подконтрольного России правительства Крыма.

Еще 30 миллионов рублей, по данным ведомства, были потрачены на разборку завала обвалившегося участка дороги.

2015-й: еще 3 миллиарда

В начале 2015 года в Службе автомобильных дорог Крыма заявили о начале строительства второго участка объездной дороги – «Дубки – Левадки», которая должна соединить николаевскую и севастопольскую трассы. Этот проект чиновники назвали приоритетным и пообещали открыть движение по этому участку уже к концу года.

Глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов тогда лично выезжал на место будущей стройки и поторапливал подрядчиков, поручив закончить работы здесь к маю 2015 года. «Вопрос финансирования весь решен. На весь этот кусок выделяется 2,8 миллиарда рублей. Деньги все в бюджете есть», – утверждал он.

В такую сумму чиновники оценили строительство 8,2 километра дороги.

Но дорогу тогда так и не сделали: ни к маю, ни к концу года. Журналисты Черноморской ТРК выезжали на место, спустя полгода после показательного визита сюда Аксенова и не застали там ни рабочих, ни дороги.

А о проекте крымские чиновники публично не вспоминали почти год.

Когда постоят дорогу?

В октябре прошлого года Сергей Аксенов снова заявил о начале работ на участке и назвал уже новую стоимость проекта. «Общий объем работ – 9 миллиардов рублей, окончание работ – в 2017 году, в конце. В этом году 2,5 миллиарда (рублей) на земляные работы. Работ по закладке асфальтового покрытия в 2016 году и в планах не было», – заявил он крымским СМИ, пообещав завершить работы к концу нынешнего года.

Судя по словам главы Службы автодорог Крыма Владимира Александренко, работы на участке должны были начаться в декабре 2016 года. Но планы снова меняются. На этой неделе пресс-служба Службы автомобильных автодорог Крыма сообщила, что строительно-монтажные работы на участке «Дубки-Левадки» начнутся только с 1 февраля.

Окончить работы в ведомстве обещают гораздо позже, чем сказал Аксенов. Согласно условиям контракта, это должно произойти не раньше 31 августа 2018 года.

Подрядчиком строительства является ООО «Сибавтобан» из российского Новосибирска. Фирма специализируется на строительстве автодорог и мостов и принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мороцкому, который много лет осваивает бюджетные подряды на территории России.