В апреле «крымская самооборона» получила нового главу. На смену предыдущему главному «ополченцу» Крыма Сергею Турчаненко пришел бывший преподаватель Симферопольского военного объединенного училища, экс-предприниматель Сергей Димов. В Крыму о его жизненном пути известно немного. В самом «ополчении» о Димове предпочитают говорить только в контексте его участия в «крымской весне» и службе в рядах советской армии. Крым.Реалии отыскали украинские страницы его биографии.

Смена руководства «крымской самообороны» состоялась месяц назад после того, как в рядах организации произошел скандал. Выносить его на публику тогда не стали, но кое-какие подробности в СМИ все же просочились.

Сергеи «ополчения»

Сразу же после российской аннексии полуострова «крымской самообороной» руководил 48-летний Сергей Турчаненко – житель Симферополя, который во время «крымской весны» активно способствовал захвату административных зданий в городе.

Он также попал в поле зрения украинских правозащитников, которые связывают с его именем ряд нарушений прав человека на полуострове, в том числе захват редакций крымских СМИ, похищения и избиения активистов и журналистов, участие в «национализации» предприятий.

«Ополченцы» начали жаловаться, что Турчаненко на свое усмотрение распоряжается ресурсами, выделенными на нужды объединения

​После неполных трех лет деятельности Турчаненко «ополченцы» начали жаловаться, что он на свое усмотрение распоряжается ресурсами, выделенными на нужды объединения: расселяет родственников в предоставленное «ополченцам» общежитие, использует подчиненных и служебный транспорт в личных целях и так далее. Копия письма, в котором изложены эти факты, была обнародована в начале марта в севастопольском издании «Примечания». Сам Турчаненко эти обвинения предпочел публично не комментировать. 1 марта он был уволен распоряжением главы подконтрольного России крымского правительства Сергея Аксенова «в связи с принятием решения о прекращении трудового договора».

Местные журналисты поясняют такое решение тем, что Турчаненко был правой рукой экс-заместителя Аксенова Михаила Шеремета, который в прошлом году был избран депутатом Госдумы России и отбыл на работу в Москву.

Уже в апреле «крымская самооборона» получила нового руководителя. Им назначен 60-летний симферополец Сергей Димов.

Как сообщили в пресс-службе «крымской самообороны», Димов – тоже активный участник «крымской весны», в 2014 году входил в состав третьей роты сводного полка «народного ополчения» Крыма и имеет награды за эту службу.

В «самообороне Крыма» рассказали, что нового руководителя рекомендовал заместитель Аксенова – Игорь Михайличенко – бывший российский военный, прибывший на службу в крымский Совмин после аннексии полуострова.

В 80-90 годах прошлого века Сергей Димов служил на территории Украины: сначала семь лет в рядах Вооруженных сил СССР, а затем еще 11 лет – в составе Вооруженных сил Украины

​На сайте «крымской самообороны» сообщают о Сергее Димове кратко, описывая в основном его службу в рядах советской армии, участие в «крымской весне» и работу в Симферопольском военном объединенном училище. А вот 11-летняя служба Димова в рядах Вооруженных сил Украины упоминается всего одной фразой: командовал одной из воинских частей в Симферополе.

Крым.Реалии решили восполнить этот пробел в биографии главного крымского «ополченца». Мы направили информзапрос в Генштаб Вооруженных сил Украины и получили информацию об украинских страницах биографии Димова.

Подполковник с автобазы

По данным Генштаба, в 80-90 годах прошлого века Сергей Димов служил на территории Украины: сначала семь лет в рядах Вооруженных сил СССР, а затем еще 11 лет – в составе Вооруженных сил Украины.

В советское время Димов служил в Симферопольском военном объединенном училище, которое расположено в поселке Перевальное Симферопольского района. Там он был начальником учебно-производственных мастерских, преподавателем цикла автоподготовки и помощником начальника учебного отдела.

В составе Вооруженных сил Украины Димов пошел на повышение. Сначала возглавил 1747 автомобильную базу, затем руководил автомобильной службой отделения обеспечения штаба тыла 240 отдельного механизированного спецбатальона.

Последние годы своей службы Димов провел в Южном оперативном командовании со штаб-квартирой в Одессе.

Нынешний глава «крымской самообороны» был уволен из Вооруженных сил Украины в 2003 году в звании подполковника

​Нынешний глава «крымской самообороны» был уволен из Вооруженных сил Украины в 2003 году в звании подполковника, по состоянию здоровья. Тогда, по данным Генштаба ВСУ, он был направлен на военный учет в военкомат Киевского района Симферополя. На данный момент Димов – военный пенсионер, ему засчитаны 31,3 года общей военной выслуги.

Принимал ли он участие в каких-либо военных операциях, неизвестно. «Информация об участии (Сергея Димова – КР) в операциях отсутствует. Получение ее возможно только по месту нахождения личного дела в военкомате, который на данный момент находится на аннексированной территории», – сообщил в ответ на информзапрос Крым.Реалии и.о. начальника главного управления персонала – замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Николай Думенко.

Бизнес и бюджет

В украинском реестре свидетельство частного предпринимателя Сергея Димова на данный момент остается действующим и в процессе ликвидации не находится

После увольнения с военной службы Димов занялся предпринимательской деятельностью. С 2004 года он торговал в Симферополе автозапчастями и предоставлял услуги по техобслуживанию транспорта.

​В 2014 году перерегистрировался по российскому законодательству, а в 2015 году прекратил деятельность, о чем свидетельствует запись в российском реестре юрлиц.

В то же время в украинском реестре свидетельство частного предпринимателя Сергея Димова на данный момент остается действующим и в процессе ликвидации не находится. Он значится как субъект свободной экономической зоны «Крым».

Теперь Димову доверены целый штат крымских «ополченцев» и бюджетные ресурсы. Штаб «народного ополчения» Крыма учрежден подконтрольным Кремлю Совмином, а его нужды финансируются из бюджета. Такая норма закреплена в соответствующем «законе», принятом подконтрольным России крымским парламентом в июне 2014 года. Часть расходов на обеспечение «крымской самообороны» отнесена к местным бюджетам.

Согласно российскому реестру юрлиц, штабу «народного ополчения» разрешено хранить ядерные материалы и радиоактивные вещества

​«За счет местных органов власти могут быть профинансированы расходы на обеспечение их («крымских ополченцев» – КР) деятельности, в том числе, покупка формы, атрибутики, транспорта (включая услуги по его ремонту), а также обеспечение их социальных гарантий», – говорится в «законе». Документ также предоставляет представителям «крымской самообороны» право на бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта (кроме такси) в пределах полуострова.

На сегодня «народное ополчение» Крыма имеет статус государственного казенного учреждения. «Учреждение создано для охраны государственной собственности, пресечения экстремизма и терроризма, а также содействия органам власти Крыма и правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка», – пишет о себе «ополчение» в на своем сайте.

В то же время, согласно российскому реестру юрлиц, штаб «народного ополчения» Крыма занимается деятельностью, связанной с обеспечением военной безопасности. Ему также разрешено хранить ядерные материалы и радиоактивные вещества.

Подобных видов деятельности нет ни у одной охранной организации полуострова. Как, впрочем, и ядерных веществ в Крыму тоже нет. Вернее, точно не было до российской аннексии.