Путин и Назарбаев побывали на фармзаводе, разрабатывающем «таблетку молодости»

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев осмотрели лаборатории фармацевтического завода «Биокад» под Санкт-Петербургом. Предприятие специализируется на производстве препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также разрабатывает препараты, препятствующие старению человека, сообщает ТАСС.

Президент России ознакомился с Отделом перспективных исследований компании, который среди прочего занимается разработкой средств противовозрастной медицины или так называемой «таблеткой молодости» . В рамках этого проекта сотрудники лаборатории разрабатывают препараты для борьбы с патологическими признаками старения.

Как рассказал журналистам руководитель лаборатории перспективных исследований Александр Карабельский, первых результатов лабораторных исследований здесь ждут уже через год.

«Первые результаты, которые должны быть, это через год можно ожидать. Наша задача – не продлить жизнь человека, а скорее позволить ему чувствовать себя в более зрелом возрасте более молодым –качественное улучшение жизни на самом деле», – пояснил руководитель лаборатории.

Он добавил, что такая терапия в будущем поможет снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, которые являются основными причинами смертности населения во всем мире. По словам Карабельского, прием таких «таблеток молодости» в будущем может увеличить среднюю продолжительность жизни до 130 лет уже через 20-30 лет в случае удачных клинических испытаний.





