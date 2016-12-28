Многие люди в Крыму ждут возвращения украинских властей – Жадан

Украинский поэт, писатель и переводчик Сергей Жадан считает, что в аннексированном Крыму местное население ждет возвращения украинских властей. Об этом Жадан рассказал в интервью Крым.Реалии.

«По моему убеждению, с той стороны фронта и в аннексированном Крыму живет большое количество людей, которые ждут возвращения украинских властей, ждут возвращения украинской армии. Я почему об этом говорю. Опять же таки, у меня там знакомые, я с ними общаюсь. Они разные по настроениям, разные по убеждениям. Некоторые из них довольны тем, что там присутствуют так называемые «ЛНР», «ДНР» и российские боевики. Некоторые не довольны: они ждут возвращения», – считает писатель.

По словам Жадана, чтобы Украина сохранила свою независимость, нужно помнить о людях, которые находятся на оккупированных территориях.

«Если мы действительно хотим иметь в будущем наше независимое государство, то мы должны понимать, что по ту сторону «границы» есть люди, которые тоже этого хотят. Если мы этого не понимаем и не принимаем, тогда возникает вопрос: за что ведется эта война?» – подчеркнул он.

Музыканты группы «Жадан и Собаки» за время всеукраинского тура собрали сумму, которая позволит матери политзаключенного Александра Кольченко навестить его в российской колонии.

В ноябре украинский поэт, писатель и переводчик Сергей Жадан и музыканты группы «Жадан и Собаки» присоединились к инициированной Комитетом солидарности акции «Подари Саше встречу с мамой», призванной помочь матери политзаключенного проведать сына в российской колонии.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признают. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными.