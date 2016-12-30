Выдворение дипломатов из США не является окончательным ответом России за кибератаки – Обама

Президент США Барак Обама заявил, что выдворение российских дипломатов – это не единственный ответ на действия России во время выборов в США, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Эти действия не являются полным нашим ответом на агрессивную деятельность России. Мы будем и в дальнейшем прибегать к различным мерам в то время и в том месте, когда решим, и некоторые из них (меры – КР) не будут обнародованы», – сказал Обама.

По его словам, США и союзники должны работать вместе, «чтобы противостоять усилиям России подорвать устоявшиеся международные нормы поведения, а также помешать демократическому управлению».

Обама также пообещал, что в ближайшие дни его администрация предоставит отчет Конгресса о вмешательстве России в избирательный процесс в США, а также о «вредной кибердеятельности» на предыдущих выборах.

29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании, за которыми, вероятно, стоит Москва. В Белом доме заявили, что два российских дипломатических учреждения – в Нью-Йорке и Мэриленде, которые, как полагают, занимались разведкой, будут закрыты.

В России отрицают любое вмешательство в президентские выборы в США, которые выиграл республиканец Дональд Трамп.

Кроме того, телекомпания CNN сообщила, что российские власти приказали закрыть англо-американскую школу в Москве и дом отдыха в пригороде российской столицы в ответ на новые санкции США. Официальные лица в России эту информацию пока не комментировали.