Глава Меджлиса выразил сочувствие турецкому народу и семьям жертв теракта в Стамбуле

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил сочувствие турецкому народу, родным и близким жертв террористического акта в Стамбуле, совершенного в ночь 1 января 2017 года.

«Злодейское нападение и массовое убийство людей – граждан разных стран, которые проводили совместно свой досуг, находится в ряду резонансных террористических актов, совершенных в 2016 году во многих государствах с целью нанесения подрыва их стабильного развития, а также внесения хаоса в сферу межгосударственных отношений и международного правопорядка», – говорится в сообщении Чубарова, опубликованном в Фейсбуке 1 января.

«Для нас, украинцев и крымских татар, что противостоят с февраля 2014 года вооруженной агрессии Российской Федерации, которая оккупировала Крым и начала военные действия на востоке Украины, очевидно, что предупреждение любых форм и проявлений терроризма требует искоренения государственного терроризма», – отметил Чубаров.

По его словам, «именно российский государственный терроризм, который стал для современной России инструментом беспрецедентного давления и диктата по отношению к своим соседям и всему международному сообществу, поставил человечество на грань новой глобальной войны».

В Стамбуле 39 человек убиты, около 70 ранены в новогоднюю ночь – неизвестный нападавший открыл стрельбу из автоматического оружия. По данным главы МВД Турции среди жертв есть иностранцы.