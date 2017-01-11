В Керчи количество открытых канализационных люков достигло тысячи, заявил глава подконтрольной Кремлю администрации города Владимир Подлипенцев в Фейсбуке 11 января.

По словам его, открытые канализационные люки – «одна из наболевших для города проблем».

«В администрацию регулярно поступают обращения от керчан по этому вопросу. Вся сложность заключается в том, что на территории Керчи насчитывается около тысячи открытых колодцев. Закрыть их сразу у керченского филиала ГУП «Вода Крыма» возможности нет, но работа в этом направлении проводится», – говорится в сообщении.

Глава горадминистрации утверждает, что в декабре сотрудники керченского филиала предприятия «Вода Крыма» накрыли 53 колодца по 33 адресам в разных районах города, и эта работа, по словам Подлипенцева, будет продолжена.

В Керчи распространены кражи крышек канализационных люков. До российской аннексии Крыма правоохранители Керчи проводили рейды по пунктам сбора металлолома с целью выявления мест, где принимают украденные крышки. Городская администрация пыталась бороться с кражами, устанавливая пластиковые крышки на канализационные люки.