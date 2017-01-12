Заявления Тиллерсона о вооружении Украины должны быть приведены в силу – Джелял

Заявления кандидата на должность государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, о более решительной реакции на аннексию Россией Крыма со стороны США, должны быть приведены в действие. Такое мнение в комментарии Крым.Реалии озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. В частности речь шла о предоставлении США в адрес Украины оборонительного вооружения для ограничения агрессии России.

«Если США будут оставаться последовательными в заявленной позиции по Украине, это (военная поддержка – КР) будет неизбежно. Тем более при республиканцах, они в отношении России занимают даже более жесткую позицию, нежели демократы, и Трамп не настолько будет свободен в своих действиях», – отметил Джелял.

Он обратил внимание, что речь идет о вооружении для обороны: «защищаться, не нападать».

«Думаю, это должно произойти. Если речь идет о восстановлении территориальной целостности Украины, то такая помощь, несомненно должна быть предоставлена», – добавил он.

Подробней о крымской реакции на заявления Дональда Трампа и Рекса Тиллерсона читайте в материале Крым.Реалии.

Кандидат, предложенный избранным президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря, Рекс Тиллерсон не считает законным право Российской Федерации на аннексированный ею Крым.

В Москве сообщили о своем несогласии с заявлениями по Крыму кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По заявлению, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль намерен «терпеливо разъяснять свою позицию новой администрации США».

На слушании в комитете по иностранным делам Сената, который рассматривает его утверждение, Тиллерсон заявил, что слабый ответ администрации действующего президента Барака Обамы на аннексию Крыма поощрил Кремль поддержать сепаратистов на востоке Украины оружием и войсками.

По мнению Тиллерсона, Вашингтон должен был посоветовать Украине переместить все имеющиеся военные силы к восточной границе и предоставить этим силам оборонительные вооружения и обеспечить их воздушной разведкой США и НАТО и другими материалами разведки.

Тиллерсон является бывшим исполнительным директором энергетической компании Exxon Mobil. Он реализовывал экспансию своей компании в России, стал другом президента этой страны Владимира Путина, а также выступал против санкций, введенных после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Представители обеих ведущих партий США неоднократно выражали обеспокоенность отношениями Тиллерсона с Москвой.