Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января в Вашингтоне. Победитель президентской гонки пообещал организовать в этот день «грандиозное шоу». При этом первое общение Трампа с прессой в роли президента США хоть и вызвало общественный резонанс, но сенсаций не породило. Докладывали ожидаемо: о компромате, российских хакерах, команде Трампа и Кремле.

Среди прочего, новый хозяин Белого дома говорил о наболевшем для Крыма – отношениях с Владимиром Путиным.

Дональд Трамп отметил, что нынешние отношения США и России – «ужасные». Он заявил о намерении наладить их и добавил, что не уверен в результате – есть большая вероятность, что этого не произойдет. Если президент России Владимир Путин «полюбит его», это будет «ценным активом, а не долговым обязательствам», сказал Трамп.

«Россия будет гораздо больше уважать нашу страну, когда я буду у власти. Так же как Китай, Япония и другие страны, которые не уважали нас при предыдущем президенте США. Кнопки «перезагрузки» (ее Хиллари Клинтон в свое время подарила главе МИД России Сергею Лаврову, когда была госсекретарем США – КР) не будет. Хотя я надеюсь, что мы поладим с Путиным», – произнес Трамп.

О том, как Крым видит отношения США и России после избрания Трампа и свою роль в них, Крым.Реалии расспросили у крымских политических деятелей.

Еще в начале года свою позицию озвучил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что статус Крыма не зависит от позиции избранного президента США Дональда Трампа.

Какую бы позицию ни занял Трамп, Крым де-факто и де-юре является частью России

«Трудно сказать, как поведет себя президент Дональд Трамп, но с этим запросом он в любом случае будет вынужден считаться. Поэтому надежда на перемены к лучшему есть. Но какую бы позицию ни занял Трамп, Крым де-факто и де-юре является частью России. Это никак не зависит от мнения лидеров иностранных государств», – сказал Аксенов в интервью журналу «Российская Федерация сегодня».

Жители аннексированного полуострова, по наблюдению крымского политолога Дмитрия Омельчука, все же ждут изменений. Крымчане считают, что при Трампе отношения с Россией наладятся настолько, что «пояс санкций будет снят и полуостров сделает вдох. Сам же политолог говорит, что не склонен верить словам политиков, произнесенным до вступления в должность, а потому реагировать на нынешние заявления рано.

Скорее всего, они попытаются сделать Крым условием игры, разменной монетой

«Скорее всего, понятна стратегия, которую будет избирать новая американская администрация – за счет Крыма они будут пытаться договориться по Донбассу, то есть снять остроту на Востоке Украины. Попытаются сделать Крым условием игры, разменной монетой, как хотите называйте», – добавляет Омельчук.

При этом он считает, что большинство заявлений избранного президента США не будут реализованы.

Не исключает перемен курса Трампа после инаугурации и лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач. Он убеждает не думать, что «Трамп – мальчик», и не забывать, что он «прежде всего, американец».

Трамп будет эксплуатировать крымскую тему так же, как эксплуатировал Обама и западные страны – с точки зрения санкций

«Строить иллюзии, что Трамп будет лучшим «корешем», другом и так далее – как минимум наивно. Во-вторых Трампу видится дружба с Россией и Владимиром Путиным в одностороннем порядке: я тут главный, а вы – второстепенные, не мешайте, не становитесь поперек дороги. Тем более, что было заявлено самим Трампом – главная цель поднять экономику для самих американцев. Думаю, Трамп будет эксплуатировать крымскую тему так же, как эксплуатировал Обама и западные страны – с точки зрения санкций», – подчеркнул Грач.

Он резюмировал, что новый президент США не пойдет против интересов своего государства, а для Крыма эта фигура в американском правительстве ничего нового не принесет.

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял напомнил о том, что «в отличие от России» в США единственная личность, пусть даже президент, не может в «ручном режиме» влиять на политику всего государства.

Политики могут говорить многое, но американцы до сих пор оставались приверженцами провозглашенных ценностей

«Мы говорим о Соединенных Штатах, где многое зависит не от личности, как мы привыкли на постсоветском пространстве, а от тех принципов, сдерживателей и противовесов, которые заложены в Конституции, законах Соединенных Штатов. Политики могут говорить многое, могут иметь влияние, будучи президентом, на политику государства, но американцы до сих пор, по крайнем мере, оставались приверженцами провозглашенных ценностей», – сказал Джелял.

Он добавил, что своими заявлениями Трамп, вероятно, «преследует свои цели, играет с Путиным», но общая направленность действий США в отношении Крыма от этого не изменится.

Военная поддержка Украины

Не так однозначны взгляды крымских экспертов на недавнее заявление кандидата на должность государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. Он, в частности, заявил, что Соединенные Штаты должны были более решительно реагировать на аннексию Россией Крыма. Тиллерсон считает, что администрация президента Барака Обамы должна была еще весной 2014 года предоставить Украине немедленную военную помощь: предоставитьоборонительные вооружения, обеспечить их воздушной и другими материалами разведки от США и НАТО. По мнению Тиллерсона, такие действия могли бы отвести дальнейшую российскую агрессию от Украины.

Крымский политолог Дмитрий Омельчук считает, что такие действия США не смогли бы уберечь Украину, поскольку «в 2014 году некому было давать оружие».

«В Украине не было такой армии, которой можно было давать оружие и, я думаю, что многие были не готовы к серьезным мерам – настолько это было неожиданно», – сказал политолог.

Если США будут оставаться последовательными в заявленной позиции по Украине, военная поддержка будет неизбежна

Военная поддержка США для Украины может сработать и в нынешнем положении. Если Америка не изменит своего курса, такие действия принять просто необходимо. Таким мнением с Крым.Реалии поделился зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

«Если США будут оставаться последовательными в заявленной позиции по Украине, это (военная поддержка – КР) будет неизбежно. Тем более при республиканцах – они в отношении России занимают даже более жесткую позицию, нежели демократы, и Трамп не настолько будет свободен в своих действиях», – отметил Джелял.

Тем временем, в России уже заявили о своем несогласии со словами Тиллерсона. В Кремле рассказали о намерениях «терпеливо разъяснять свою позицию новой администрации США». О том, какими методами Кремль намерен развернуть американскую политику, пока не уточняли.