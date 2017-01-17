Строительство телерадиовышки на Чонгаре, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крыма, находится на финальной стадии. Об этом сообщает пресс-служба главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

«Башня уже достигает высоты, в наших планах 150-метровое сооружение на границе с оккупированным Крымом. Наша задача – возвращение телевизионного пространства и возобновлении трансляции украинских национальных телеканалов на полуострове», – отметил он.

По словам Гордеева, «в Крыму и РФ по этому поводу уже наблюдается настоящая истерия». В частности, звучат угрозы уничтожить телебашню, которую российские СМИ уже назвали «американской» лучевой башней.

«Враг боится правды, а значит мы на верном пути. Шаг за шагом мы движемся к реинтеграции информационного пространства Крыма. Люди в Крыму должны знать правду о войне и информацию о жизни Украины без кремлевской лжи. И мы выполним эту задачу, несмотря на угрозы и глупости оккупантов. В Джанкое, Красноперекопске и Симферополе скоро будет звучать «Слава Украине», а затем и «Героям слава!», – отметил Андрей Гордеев.

2 декабря 2016 года на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки – 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично – Симферопольский район.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Партнеры Радио Крым.Реалии – общественная организация «Радио крымских громад» получили лицензию для радиовещания в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма.