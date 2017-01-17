Россия угрожает международному порядку – Пауэр

Посол США в ООН Саманта Пауэр обвиняет Россию в агрессии, которая, по ее словам, грозит международному порядку. Пауэр заявила об этом 17 января на базирующемся в Вашингтоне «Атлантическом совете» во время последнего важного выступления в должности.

В своем выступлении Пауэр вспомнила нелегальную аннексию Россией украинского Крыма, агрессию Кремля на востоке Украины, поддержку сирийского режима в гражданской войне в этой стране и попытки влиять на выборы в западных демократиях путем кибератак.

«Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают тому, что существует», – отметила Пауэр.

Срок пребывания Саманты Пауэр в должности заканчивается. Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора Южной Каролины Никки Хейли послом США в Организации Объединенных Наций.