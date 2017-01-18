Международная организация требует от российских властей освобождения Куку

Организации FrontLineDefenders выступила с призывом к незамедлительным действиям по освобождению фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир», руководителя ялтинского отделения Крымской контактной группы по правам человека Эмир-Усеина Куку. Об этом говорится в официальном послании организации.

FrontLineDefenders призывает российские власти в Крыму гарантировать лечение Эмир-Усеину Куку, обеспечить выполнение условий содержания в заключении, изложенных в «Своде принципов защиты всех лиц, находящихся в любой форме задержания или тюремного заключения», принятом резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 года, а также призывает крымские власти немедленно и безоговорочно освободить Эмир-Усеина Куку и отменить его осуждение.

Супруга Эмир-Усеина Мерьем Куку считает абсурдным новое обвинение против ее мужа – попытка насильственного захвата власти. Об этом она рассказала в комментарии Крым.Реалии.

«Во-первых, хотела бы поблагодарить руководителя этой организации. Полностью поддерживаю это обращение. Эмир достаточно известен в Крыму своей правозащитной деятельностью. Считаю, что обвинения все незаконны, абсурдны и необоснованы. Абсурдно и новое обвинение – вчера Эмира ознакомили с новым обвинением по ст. 278 Уголовного Кодекса России – попытка насильственного захвата власти. Кем являются эти люди, которых огульно обвиняют в терроризме, да еще и в захвате власти? Экономист, продавец, строитель и сторож! Как? Каким образом они могли попытаться это сделать? Не обосновав обвинение в терроризме, абсолютно без каких-либо доказательств, сейчас выдвигается новое обвинение, которое также будет без доказательств», – сказала Мерьем Куку.

По ее мнению, внимание международного сообщества к проблеме крымских политзаключенных имеет важное значение не только для самих заключенных, но и для общества в целом.

«Если международные организации не будут обращать внимания и заниматься защитой правозащитников, то положение усугубится не только у них, но и у всего народа! Огромная благодарность всем, кто освещает незаконные аресты и преследования в Крыму», – отметила Мерьем Куку.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. В апреле 2016 года был задержан Рефат Алимов также по подозрению в связях с «Хизб ут-Тахрир».

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Организация FrontLineDefenders была основана в Дублине в 2001 году с целью защиты находящихся в опасности правозащитников – людей, которые занимаются ненасильственной деятельностью по защите всех прав, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека. Работа FrontLineDefenders направлена на удовлетворение потребностей в защите, обозначенных самими правозащитниками.