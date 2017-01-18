Ганышу стало плохо во время выступления в суде

Заседание Днепровского райсуда Киева по делу крымского экс-депутата Василия Ганыша 18 января пришлось прервать, так как у обвиняемого ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Василию Ганышу стало плохо, когда он выступал во время прений. Его речь прервал судья Александр Федюк, когда заметил, что у обвиняемого ухудшилось самочувствие. Скорую помощь вызывать не стали, потому что Ганыш сказал, что у него есть с собой нужные лекарства.

До этого свою речь во время прений зачитал прокурор Олег Данилин, который заявил, что Ганыш, по его мнению, виновен в совершении госизмены, и запросил у суда для него 12 лет лишения свободы. Адвокат Андрей Руденко в своем выступлении сказал, что собранные доказательства не подтверждают вины его подзащитного и попросил вынести оправдательный приговор.

Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура Украины вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.