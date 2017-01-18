В Киеве представили проект, призванный сохранить этничность крымских татар

В Киеве 18 января представили проект «Узоры мира», который призван объединить, социализировать и сохранить этничность крымских татар. В рамках проекта создали коллекцию прикладного искусства крымских татар, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Советница министра культуры Украины по вопросам Крыма и координатор проекта «Узоры мира» Эсма Аджиева утверждает, что этот проект является объединяющим фактором для крымскотатарского сообщества в условиях аннексии Крыма.

«Наш проект – это трансляция мирных идей. В своем роде это элемент культурной дипломатии, которая испокон веков была присущая крымскотатарскому народу. Специалисты из социокультурных и культурных исследований говорят о том, что в условиях кризиса культурное самовыражение через творчество является очень мощным объединяющим фактором для сообщества», – считает советница министра.

По словам Аджиевой, в рамках проекта создали четыре мастерских, которые реконструируют прикладное искусство крымских татар.

«В самом начале проекта мы приобрели оборудование необходимое для того, чтобы могла функционировать ювелирная мастерская. У Рустема Скибина (руководитель ОО «Ель-Чєбєр», художник – КР) был готовый ресурс – мастерская по изготовлению керамики. Еще две мастерские: по работе с металлом и уникальной крымскотатарской вышивкой. Опытные специалисты из числа крымских татар обучали молодых учеников и как результат – созданная коллекция прикладного искусства крымских татар, которая состоит из реконструированного женского и мужского национальных костюмов, обуви, предметов быта, ювелирных изделий», – рассказала Аджиева.

Инициаторы проекта добавили, что созданная коллекция будет доступна для широкого просмотра с 21–го января в музее Ивана Гончара в Киеве.