В Крыму суд частично удовлетворил апелляцию по делу Энвера Шерфиева

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично удовлетворил апелляцию на решение Бахчисарайского районного суда по делу Энвера Шерфиева о привлечении к административной ответственности.

По мнению Бахчисарайского суда, Шерфиев участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в мае 2016 года, когда жители Бахчисарая собрались у кафе «Салачик», чтобы обсудить проходившие в этот день обыски в домах крымских татар.

«Это собрание произошло в рамках демократической открытости общества, не акция, а ответная реакция на действия правоохранительных органов, которые проводили обыски в домах крымских татар. Кроме того, не было никаких нарушений порядка, не было препятствий для проезда и социальной инфраструктуры», – пояснила в суде защитница Шерфиева Лиля Демерджи.

Ходатайства защиты о допросе свидетелей майских событий в деле, поступившем из Бахчисарайского суда, обнаружены не были, сообщает корреспондент Радио Свобода.

По словам Лили Демерджи, Энвер Шерфиев снимал действия силовиков и собравшихся очевидцев на камеру для дальнейшей публикации в социальных сетях и СМИ. Доводы защитницы судью убедили, и решение Бахчисарайского суда о присуждении Шерфиеву штрафа в размере 15 тысяч рублей было отменено. Тем не менее, действия Шерфиева все равно назвали правонарушением по части 5 статьи 20.2 КоАП, Шерфиева обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Позднее очевидцев обысков и задержаний из числа местных жителей, которые после обысков в Бахчисарае обсуждали произошедшее у кафе «Салачик», российские силовики обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.