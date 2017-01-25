Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Под видеозапись следователь задавал мне вопросы о «деле Умерова» – Полозов

Николай Полозов

Николай Полозов

Смотреть комментарии

Следователь российского управления ФСБ по Крыму пытался допросить адвоката Николая Полозова относительно обстоятельств оказания юридической помощи заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову. Об этом адвокат рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Поскольку это является адвокатской тайной, я отвечать отказался. Спустя чуть более чем два часа меня отпустили», – сообщил Полозов.

Он также отметил, что такие действия управления ФСБ России в Крыму классифицирует как похищение.

«Это похищение. Без судебного решения, явно превышая свои полномочия следователь вынес постановление о принудительном приводе меня в качестве свидетеля в отношении дела Ильми Умерова. Меня на улице схватили несколько человек, затолкали в автобус и увезли в управление ФСБ по Крыму и Севастополю на бульваре Ивана Франко в Симферополе», – рассказал адвокат о событиях.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле 26 февраля».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

Recommended

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Наверх
XS
SM
MD
LG