Под видеозапись следователь задавал мне вопросы о «деле Умерова» – Полозов

Следователь российского управления ФСБ по Крыму пытался допросить адвоката Николая Полозова относительно обстоятельств оказания юридической помощи заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову. Об этом адвокат рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Поскольку это является адвокатской тайной, я отвечать отказался. Спустя чуть более чем два часа меня отпустили», – сообщил Полозов.

Он также отметил, что такие действия управления ФСБ России в Крыму классифицирует как похищение.

«Это похищение. Без судебного решения, явно превышая свои полномочия следователь вынес постановление о принудительном приводе меня в качестве свидетеля в отношении дела Ильми Умерова. Меня на улице схватили несколько человек, затолкали в автобус и увезли в управление ФСБ по Крыму и Севастополю на бульваре Ивана Франко в Симферополе», – рассказал адвокат о событиях.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле 26 февраля».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.