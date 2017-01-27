Делегацию России в ПА ОБСЕ возглавил Петр Толстой, которому запрещен въезд в Украину

Вице-спикер российской Госдумы, член партии «Единая Россия» Петр Толстой избран 27 января руководителем делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Как сообщает ТАСС, кандидатура Толстого была поддержана на собрании участников делегации – депутатов и членов российского Совета федерации.

В конце августа 2014 года Петру Толстому запретили въезд в Украину из-за его высказываний по поводу аннексии Крыма и военных действий на востоке Украины, тогда Толстой был ведущим политического ток-шоу на российском «Первом канале».

В конце января 2017 года в России разгорелся скандал, связанный с высказыванием вице-спикера российской Госдумы Петра Толстого на на конференции, посвященной вопросу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Вице-спикер заявил, что работники СМИ и законодательных собраний продолжают дело «тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году».

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) осудила высказывание Толстого и обвинила его в подрыве межнационального мира. После заявлений, сделанных Толстым, в федерации сообщили, что конфликт исчерпан.

Петр Толстой также известен комментарием «Вы что, свихнулись на демократии?», адресованном американскому журналисту Майклу Бому в эфире ток-шоу «Политика» в сентябре 2015 года.

Как сообщается, Совет Думы в конце ноября прошлого года утвердил состав делегации от нижней палаты российского парламента в ПА ОБСЕ согласно межфракционному квотному принципу. От «Единой России» в нее вошли Николай Ковалев, Геннадий Онищенко, Николай Брыкин, Петр Толстой, Артем Туров, Павел Федяев и Александр Фокин, а от остальных фракций – по одному депутату (Алексей Корниенко от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Рыжак от «Справедливой России)».

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы и работе ее комитетов в 2017 году.

Парламентская ассамблея Совета Европы осудила состоявшиеся 18 сентября выборы в Госдуму России на территории аннексированного Крыма.