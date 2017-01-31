Сотрудник парка «Тайган» сравнил действия российских силовиков с гестапо

Сотрудник парка львов «Тайган» Виктор Парфененко рассказал, что в ночь на 28 января российские силовики его избили, требуя дать показания. По словам мужчины, он «до сих пор не может прийти в себя от испытанного шока».

«Меня били по голове, в грудь, в пах. Били дверью. Грозили, что порвут мои документы, мое удостоверение личности, а потом закроют на трое суток в камере и будут там со мной разбираться. Требовали, чтобы я дал показания, что умершего волонтера парка львов «Тайган» погрызли тигры. Это был просто кошмар наяву. Мне казалось, что я не в кабинете правоохранителей, а в застенках гестапо. Это была и физическая и психологическая пытка», – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии Виктор Парфененко.

Кроме этого, по словам мужчины, полицейские, устроившие ему пытки, были пьяны.

«Такого, что случилось со мной, не может быть в правовом государстве. Это просто беспредел», – отметил он.

Парфененко не уверен, что его семье теперь безопасно оставаться на территории Российской Федерации, несмотря на то, что «они были на хорошем счету у Зубкова».

23 января стало известно о смерти рабочего в белогорском сафари-парке «Тайган». От укусов животных и заражения крови скончался 29-летний Максим Яковлев, которого, как утверждает владелец парка, привлекали к работам в качестве волонтера. Яковлев работал и проживал на территории парка «Тайган», при этом, как заверяет владелец заведения Олег Зубков, рабочий не был допущен к обслуживанию хищников. Администрация парка утверждает, что парня покусали собаки за пределами учреждения, он же отказался от стационарного лечения.

Родственники погибшего предполагают, что Максим стал жертвой нападения питомцев «Тайгана».

Работник сафари-парка «Тайган» Максим Яковлев скончался 15 января. 23 января подконтрольная Кремлю полиция Белогорского райотдела Крыма возбудила уголовное дело по факту смерти.