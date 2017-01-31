Аксенов выступил на суде по «делу Чийгоза» в качестве свидетеля

Во вторник, 31 января, назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов выступил на заседании суда по «делу Чийгоза» в качестве свидетеля. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Заседание длилось более трех часов. Дал суду все пояснения, ответил на вопросы защиты и прокуратуры. Естественно, защита пытается доказать, что Чийгоз не является организатором и находился на площади перед крымским парламентом по своим личным делам. На мой взгляд, это неправда», – написал Аксенов.

Как написал в своем Твиттере корреспондент Радио Свобода, Аксенов на допросе свидетельствовал о наличии десятков флагов «Правого сектора» на митинге 26 февраля 2014 года.

Также, по словам корреспондента, Сергей Аксенов рассказывал, что в здание Верховной Рады Крыма прорвалось 170 «сторонников Меджлиса», включая Ахтема Чийгоза.​

​Ранее Николай Полозов сообщил, что на заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в Верховный суд Крыма в качестве свидетеля приехал назначенный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.