В Симферополе крымчан будут учить экономить воду

В выходные, 4 и 5 февраля, в Симферополе пройдет информационная акция «Вода России». Основная задача мероприятия – рассказать людям о том, как можно экономить воду, сообщают организаторы акции.

«Промоутеры, прошедшие специальное обучение, в одежде с фирменным логотипом «Вода России» предложат отдыхающим на популярных прогулочных зонах высказать свое мнение о значимости воды, об экологии и чистоте окружающей среды, а также о том, как легко можно экономить воду и тем самым обеспечить свой вклад в сохранение экологии страны», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что программа «Вода России» направлена на формирование культуры рационального и ответственного потребления воды у населения.

Подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев утверждает, что от нехватки питьевой воды на полуострове страдает около 400 тысяч крымчан. По его словам, общий дефицит питьевой воды в Крыму составляет примерно 300 млн кубометров в сутки при потребности в 1,2 млрд кубометров.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.