Активист Салиев рассказал о подробностях содержания под стражей

Активист Сейран Салиев, который вышел из-под ареста 7 февраля, рассказал о подробностях своего содержания под стражей в Бахчисарайском ИВС.

«Условия содержания удовлетворительные, трехразовое питание, никаких претензий я не имею. Они все вовремя приносили. Даже когда передавали витамины, они мне их давали. Если искупаться нужно было – купались», – рассказал Салиев.

Он посочувствовал семьям задержанных крымских татар, которые не видят своих семей более двух лет.

«Меня не было 12 суток, по мне так скучали дети. Представляю как тяжело семьям, которые около двух лет не видят своих отцов», – сказал активист.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД. Позднее его признали виновным по двум статьям и арестовали на 12 суток (распространение экстремистких материалов и пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций – КР).