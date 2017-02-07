Активист Салиев рассказывает об условиях содержания под стражей (видео)

Активиста Сейрана Салиева освободили из-под ареста. На видео Салиев рассказал об условиях содержания в ИВС. 26 января в его доме в Бахчисарае прошел обыск. По словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД. Позднее его признали виновным по двум статьям и арестовали на 12 суток (распространение экстремистких материалов и пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций – КР).