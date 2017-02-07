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Фотогалереи
Как встречали крымского активиста Сейрана Салиева после ареста (фотогалерея)
07 Февраль 2017, 11:56
Антон Наумлюк
Активиста Сейрана Салиева, которого задержали 26 января в Бахчисарае на 12 суток, освободили из-под ареста. Салиева отпустили на час раньше запланированного времени.
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