Активист Сейран Салиев на свободе

Активиста Сейрана Салиева, которого 26 января в Бахчисарае задержали российские силовики, освободили из-под ареста. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода. Салиев по решению подконтрольного Москве суда пробыл в ИВС 12 суток.

Известно, что Салиева отпустили на час раньше запланированного времени.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook сообщил, что направляется в дом Салиевых на встречу к активисту и его семье.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД. Позднее егопризнали виновным по двум статьям и арестовали на 12 суток (распространение экстремистких материалов и пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций – КР).

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил в социальной сети перепост информации про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этой цели и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».