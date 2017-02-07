Активист Сейран Салиев на свободе

Активиста Сейрана Салиева, которого 26 января в Бахчисарае задержали российские силовики, освободили из-под ареста. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода. Салиев по решению подконтрольного Москве суда пробыл в ИВС 12 суток.
Известно, что Салиева отпустили на час раньше запланированного времени.
Крымский адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook сообщил, что направляется в дом Салиевых на встречу к активисту и его семье.
26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД. Позднее егопризнали виновным по двум статьям и арестовали на 12 суток (распространение экстремистких материалов и пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций – КР).
Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил в социальной сети перепост информации про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этой цели и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: