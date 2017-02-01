Салиевы: история одной семьи

В данный момент общественный активист из Бахчисарая Сейран Салиев находится за решеткой. Ему присудили 12 суток административного ареста за то, чтобы он якобы размещал в социальных сетях материалы экстремистского содержания. До этого силовики ворвались с обыском к нему домой, где живут трое его детей, беременная жена и пожилая мать Зодие Салиева – ветеранка крымскотатарского национального движения. Крым.Реалии решили познакомить читателей с историей семьи Салиевых и рассказать о том, за что арестованного активиста ценят друзья, соратники и родственники.

Июнь 1986 года, город Абинск, Краснодарский край. Инициативная группа из числа крымскотатарских активистов пришла в городскую прокуратуру. Недавно в местных газетах была опубликована серия статей, направленных на дискредитацию крымских татар, и общественники пришли к властям выразить свое недовольство.

Среди присутствующих были активисты, которые теперь считаются ветеранами крымскотатарского национального движения: нынешний зампред Меджлиса Ильми Умеров, Рефат Чайлак, Амет Асанов и другие. «Инициативников», как их тогда называли, пришли поддержать местные жители из числа крымских татар. Банковский работник Зодие Салиева взяла с собой семимесячного сына по имени Сейран.

«Тогда почти ни у кого не было телефонов, но мы были очень мобильные. И когда мы зашли в прокуратуру, а Сейран был у меня на руках, у прокурора и членов райисполкома глаза на лоб полезли. Они были в шоке, что пришло столько людей, еще и с малолетними детьми», – вспоминает Зодие Салиева.

31 год спустя многое изменилось. Салиевы приехали в Крым и обжились в Бахчисарае. Сейран, которого привела Зодие в абинскую прокуратуру, возмужал, завел собственную семью и уже имеет троих детей. Но его соотечественникам по-прежнему приходится бороться за право на самоопределение. 26 января 2017 года вооруженные российские полицейские ворвались в дом Салиевых, перевернули все вверх дном, забрали Сейрана в суд, где ему назначили 12 суток ареста.

30 лет в национальном движении

Нам с молоком матери передавалось, что наша родина – Крым

«Я родилась в Узбекистане. Тогда нам с молоком матери передавалось, что наша родина – Крым. Мама много мне рассказывала о родине. А папа не мог рассказывать, его угнали немцы, а потом он в Австрии был. А мама часто вспоминала о том, как в этих вагонах она с тремя сестрами осталась без матери», – рассказывает Зодие Салиева.

В 1967-м году администрация школы, в которой она училась, проводила опрос среди школьников из Крыма о том, хотят ли они изучать крымскотатарский язык.

«В школе попросили подняться всех крымских татар и спросили, хотите ли вы учить крымскотатарский здесь, в Узбекистане. Я поднялась и сказала: «Да, я хочу учить свой язык, свою культуру. Но у себя в Крыму», – вспоминает Зодие-ханум.

В 1978-м году многие крымские татары переезжали из Узбекистана ближе к Крыму, и семья Салиевых перебралась в Новороссийск. На тот момент она была квалифицированным специалистом в банковской сфере. В Узбекистане она сделала карьеру от кассира-контролера до инспектора областного управления сберкасс.

«Естественно, они меня хотели взять на работу. Но не прописывали из-за того, что я крымская татарка. Управляющий банком, которая взяла меня на работу, даже из-за меня получила партийное взыскание за то, что три месяца я работала без прописки», – рассказала Салиева.

В 80-х Зодие вышла замуж и вместе с супругом переехала в город Абинск, расположенный недалеко от Новороссийска.

С 1986 года начался подъем крымскотатарского национального движения, и Зодие активно в него включилась

С 1986 года начался подъем крымскотатарского национального движения, и Зодие активно в него включилась. В июле 1987-го она была одной из тех, кто принимал участие в митингах крымских татар на Красной площади, выражая возмущение тем, что в ТАСС вышла статья, оправдывающая депортацию их народа.

«Потом нас насильственно увозили из Москвы. Но нас не поймали, мы уехали назад в город Абинск. Но, естественно, у нас некоторых увольняли с работы, вызывали в прокуратуру. Такая у нас была борьба. С тех пор и по сей день я в этом движении», – рассказала Зодие.

«Кто ищет, находит пути»

Салиевы приехали в Крым в 1992 году, и поселились в селе Холмовка Бахчисарайского района. Там Сейран пошел в первый класс. Холмовскую школу он окончил в 2003 году. Попытался поступить в институт, но провалил экзамены. Тогда пошел учиться в одно из училищ Симферополя на оператора компьютера.

После этого со второй попытки Сейран поступил в Крымский инженерно-педагогический институт на факультет крымскотатарской и турецкой филологии, но со временем его бросил.

В 2006 году он женился. Сейчас у него трое детей, и вот-вот родится четвертый.

За свои 30 лет Сейран перепробовал много профессий: работал фасовщиком на складе, пекарем, инкассатором.

Без Салиева не обходится ни один из крымскотатарских праздников. Он старается участвовать в их подготовке, организовывает спортивные соревнования, сам часто бывает судьей в состязаниях по борьбе Куреш.

По словам друзей и родственников Сейрана, он имеет очень широкий круг интересов и увлечений: музыка, танцы, греко-римская борьба, история и топонимика Крыма. В летнее время он подрабатывает экскурсоводом. Поводом гордости для Сейрана стало то, что недавно он сводил в поход на Эски-Кермен одну из своих любимых рэп-групп – «Касту».

При этом Салиев является глубоко верующим человеком. Даже вид спорта, которым он решил заняться, он выбирал, исходя из канонов ислама.

«Ислам побуждает нас быть здоровым телом и здоровым духом. А борьба – это один из видов спорта, который был одобрен пророком Мухаммедом. Поэтому он его и выбрал», – рассказал друг Сейрана Сервер Мустафаев.

Как известно, в последние несколько лет крымскотатарским районам Бахчисарая уделяют усиленное внимание силовики. Сейран известен как человек, который в первых рядах появляется у домов соотечественников, в которых проходят обыски и задержания.

«У Сейрана есть водительские права, но нет машины. Но его можно увидеть везде. Если какому-то человеку нужна помощь – он там. Если какой-то кружок по борьбе – он там. Если обыски – он там. Я ему всегда говорю: «Как ты всюду успеваешь? Люди с машиной тут оказались позже тебя». А он в ответ: «Кто хочет, тот находит пути. Кто не хочет, тот ищет причины», – рассказал бахчисараец Сервер Мустафаев.

Самая масштабная серия обысков в домах у крымских татар прокатилась по Бахчисараю 12 мая 2016 года. В этот день Сейран зашел в мечеть и через звукоусиливающую технику, установленную на минарете, призвал местных жителей прийти и поддержать единоверцев.

Силовики расценили действия Салиева как организацию несанкционированного митинга, и суд назначил ему наказание в виде штрафа размером 20 тысяч рублей.

Новый визит к Салиеву и его семье полицейские нанесли 26 января этого года. Бахчисарайский районный суд, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статей 20.3 и 20.29 Кодекса об административных правонарушениях России. Судья расценила как «распространение экстремистских материалов» некоторые аудиозаписи на странице Сейрана «Вконтакте» и публикации, в которых идет речь об организации «Хизб ут-Тахрир». Салиева отправили на 12 суток в изолятор временного содержания. Срок его ареста истекает 7 февраля.