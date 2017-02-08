В Крыму назначили дату суда по делу журналиста Николая Семены

Первичное заседание по делу крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены состоится 17 февраля в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя. Дело рассмотрит судья Надежда Школьная. Об этом Крым.Реалии сообщил 8 февраля крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Первая дата – 17 февраля. Мы заявляли о проведении предварительного заседания. На нем рассматривается ходатайство защиты, которое является первичным. То есть, об исключении каких-то доказательств из дела, которые, как мы считаем, получены с нарушением закона; другие ходатайства связаны с вопросами по поводу самих материалов дела, анкетных данных Николая Семены. Устанавливается график. Можно сказать, это вводное заседание», – сообщил адвокат.

Курбединов добавил, что 28 февраля состоится заседание, где начнется рассмотрение дела по существу.

Николаю Семене 20 января вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме (статья 280.1 УК России – КР). По версии следствия, крымский журналист «подготовил статью под названием «Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма», в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

Адвокат Семены Эмиль Курбединов отметил, что обвинительное заключение было вручено с нарушением уголовно-процессуального кодекса: документ должен был вручить представитель прокуратуры, тогда как Семене заключение было передано следователем ФСБ Александром Паршутиным в здании управления.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.