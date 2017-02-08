Афанасьев находится в госпитале «из-за травм, полученных от ФСБ России» – мама

Бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев пребывает в госпитале с кистой головы, из-за «травм, полученных от ФСБ России» во время его ареста. Об этом в Фейсбуке сообщает его мама Ольга Афанасьева.

«Российская Федерация преследует мою семью. Налоговые органы РФ, закрывшие мое предприятие, требуют отчета от закрытого предприятия. Меня там уже нет, бизнес закрыт... Мама моя так и проживает в Крыму. Мой сын, Геннадий Афанасьев, с кистой в голове, от полученных травм от ФСБ, лежит в госпитале», – написала она.

Геннадий Афанасьев и еще один украинец Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня. Их обменяли на одесситов-представителей СМИ – Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых обвиняют в сепаратизме. Они были среди организаторов и активных участников так называемого «Народного совета Бессарабии».

В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и осудили в 2015 году к семи годам заключения, а 74-летнему Юрию Солошенко присудили шесть лет заключения по обвинению в шпионаже.

Геннадий являлся фигурантом так называемого дела «крымских террористов», по которому также осуждены Олег Сенцов, Александр Кольченко и Алексей Чирний. Они были задержаны сотрудниками ФСБ в Крыму весной 2014 года, когда полуостров аннексировала Россия. Позже их этапировали в Россию, где осудили за организацию терактов и поджоги офисов политических партий на полуострове.

Крым.Реалии опубликовали воспоминания Геннадия Афанасьева, в которых он рассказал о пытках, которые к нему применяли, и об условиях своего содержания.