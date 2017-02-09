Миссия Украины при НАТО: альянс усилит давление на Россию

На внеочередном заседании комиссии Украина-НАТО, организованном в связи с новым витком агрессии России против Украины и наибольшей с 2015 года военной эскалацией на Донбассе, все 28 стран-членов НАТО единогласно выступили в поддержку Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Миссии Украины при НАТО 9 февраля.

На заседании исполняющий обязанности главы Миссии Украины при НАТО Егор Божок информировал союзников о развитии ситуации на Донбассе.

Как сообщается, союзники отметили, что в НАТО «четко понимают, что за последней эскалацией стоит Россия и поддерживаемые ею боевики».

«Особое беспокойство НАТО выражает в связи с тем, что жертвами обстрелов боевиков становятся не только военные, но и гражданское население в населенных пунктах Авдеевка, Сартана, Широкино и др. Союзники выразили Украине соболезнования в связи с многочисленными потерями среди военнослужащих и гражданского населения», – говорится в сообщении.

Как сообщается, НАТО усилит политическое давление на Россию. Ситуация с безопасностью в Украине будет оставаться одним из топ-приоритетов НАТО и первоочередным вопросом во время контактов альянса с Россией, отметили в украинской Миссии при НАТО.

В НАТО отметили, что при таких действиях России против Украины не может идти речь о возвращении к отношениям «как обычно» с Кремлем и об отмене санкций.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности, бои у Авдеевки, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении боев, сообщалось о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.