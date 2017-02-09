Резолюция крымских властей о нарушениях Киевом прав человека на полуострове не имеет перспективы – Бариев

Резолюция от российских властей Крыма о «нарушениях прав человека в на полуострове в украинский период» не будет иметь перспективы и не будет поддержана в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом 9 февраля в комментарии Крым.Реалии заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

«Сегодня организаторами данного проекта резолюции являются те люди, которые были чиновниками и в те времена, когда Украина полностью контролировала территорию АР Крым. Если в так называемый «украинский период» и происходили какие-либо нарушения прав человека в Крыму, то они случались под воздействием местной власти полуострова», – заявил Бариев.

Он утверждает, что «данная резолюция является лишь пиар-ходом, направленным на привлечение внимания и не будет принята в Генеральной Ассамблее ООН».

«Что касается второго раздела этой резолюции относительно перекрытия воды, энергетической блокады и других действий со стороны Украины, то здесь уже возникают другие вопросы. Эти вопросы связаны с тем, что происходит захват территории. В таком случае между странами-участницами конфликта нарушаются экономические и политические взаимоотношения. Соответственно, это (перекрытие воды, гражданская блокада – КР) ответная реакция Украины на те незаконные действия, которые осуществляла Российская Федерация», – добавил Бариев.

Накануне назначенные Кремлем власти Крыма передали в министерство иностранных дел России проект резолюции в ООН о «нарушениях прав человека в Крыму в украинский период».

19 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом Российской Федерацией прав человека в Автономной Республике Крым. Впервые в документе такого уровня отмечается, что Россия является государством-оккупантом, Автономная Республика Крым – временно оккупированная Россией территория.

За резолюцию проголосовали 70 стран, 77 воздержались, 26 проголосовали против. Против голосовали Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.