В Киеве презентовали онлайн-курсы украинского языка для учащихся Крыма и Донбасса

В Киеве 9 февраля презентовали онлайн-курсы «Лайфхаки украинского языка», который рассчитан не только на учащихся материковой Украины, но и на детей из аннексированного Крыма и территорий Донбасса, временно неподконтрольных правительству Украины.

«Для министерства образования и науки Украины чрезвычайно важно, что этим ресурсом могут воспользоваться дети из неподконтрольных территорий (Донбасса – КР) и Крыма, ведь они уже три года не учат украинский язык и литературу, историю Украины. Эти предметы необходимы для получения аттестата и продолжения обучения уже в системе высшего образования Украины», – отметил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей, сообщает пресс-служба.

Разработчики курса утверждают, что овладение материалов занимает примерно четыре часа в неделю. Пятинедельный курс состоит из 16 тем, тестовых и открытых задач, вспомогательных материалов и сопровождающего интерактивного конспекта на платформе EdEra Books.

По словам пресс-службы, весной образовательная платформа EdEra и «Освіторія» запустят еще один онлайн-курс по подготовке к ВНО – курс «Украинская литература».

С 2016 года поступить в вузы на материке могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут вступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).