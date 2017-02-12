Ветеран крымскотатарского движения Айше Сейтмуратова отметила 80-летие танцами в Бахчисарае

Ветеран крымскотатарского движения Айше Сейтмуратова отметила свое 80-летие в Бахчисарае. Заходя в зал, где проходили празднования, активистка исполнила национальный танец «Хайтарма».

Дочь заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова Айше написала на своей странице в Facebook, что на день рождение к Сейтмуратовой пришло около ста человек.

«Школьники, участники детского танцевального ансамбля и хора подготовили патриотичную концертную программу – песни, танцы, стихи, истории из жизни Айше-ханум. Читали и вот этот стих Аблязиза Велиева, который посвящен ей», – говорится в сообщении Айше Умеровой.

Сейтмуратова является одной из наиболее известных активисток крымскотатарского движения. Она единственная из женщин, участвовавших в движении, – дважды арестованная и судимая.

В середине 70-х годов, чтобы не получить новый тюремный срок, Сейтмуратова была вынуждена уехать в США.

В Соединенных Штатах сотрудничала с Радио Свобода, «Голосом Америки», где она вела передачи на русском, узбекском, азербайджанском языках.

В 2001 году Айше Сейтмуратова основала в Симферополе пансионат для одиноких стариков «Къартлар еви», который работает по сей день на ее средства. В данный момент общественница проживает в США.

С подробной биографией активистки вы можете ознакомиться в статье Айше Сеитмуратова. В борьбе за свой народ.