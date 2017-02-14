В парке львов «Тайган» проходят масштабные проверки – Зубков

В крымском парке львов «Тайган» проходят масштабные проверки с участием нескольких проверяющих служб. Об этом Крым.Реалии сообщил собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

По информации бизнесмена, проверки начались 13 февраля.

«На счет «отнять и проверить» у сегодняшних властей Крыма слово с делом не расходится. В парке львов «Тайган» начались проверки: прокуратуры, инспекции по труду и российской миграционной службы. Проверка будет проходить 20 рабочих дней. Проверка проходит спокойно, проверяющие – адекватные люди, знающие и делающие свою работу. Проверяют документы, опрашивают сотрудников. Штат парка небольшой, около 20 человек, и пара волонтеров, оформление которых – дело совсем непростое. То приказы не так оформлены, то Федеральную миграционную службу не уведомили. В общем, замечания и соответствующие штрафы будут в любом случае», – прокомментировал ситуацию Олег Зубков.

По мнению бизнесмена, нет объективных причин для проверки его парка различными контролирующими службами в течение такого долгого периода – 20 дней.

«Ничего смертельного и угрожающего безопасности Крыма в парке «Тайган» нет и не может быть. Это не завод «Титан» или «Залив», где работают по несколько тысяч человек, а маленькое частное предприятие, на котором работает 20 человек. У нас нет отдела кадров, мы всю работу по увольнению и приему на работу делаем сами и поэтому ошибки могут быть. Правда, я не понимаю, что эти проверяющие 20 дней будут делать, за этот период можно все предприятия Белогорского района проверить, но это уже другой вопрос. В ближайшее время ждем других проверяющих, которых обещал прислать в парк «Тайган» господин Аксенов на недавнем выездном заседании Совмина в Белогорске», – рассказал собственник парка.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести налоговую проверку хозяйственной деятельности парка львов «Тайган». Аксенов недоволен деятельностью хозяина парка львов «Тайган» Олега Зубкова. По его мнению, цена на билеты в парк очень высокая, и пускать в парк бесплатно крымских детей Зубков отказывается. Об этом чиновник заявил на выездном заседании российского правительства Крыма в Белогорске.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии.