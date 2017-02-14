Останется ли Белогорский район без денег «Тайгана»?

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести налоговую проверку хозяйственной деятельности парка львов «Тайган».

По мнению главы российской администрации Белогорского района Галины Перелович район не имеет пользы от этого туристического объекта.

Налоги платит, но одни «слезы»

«Налоги платит, но одни «слезы». Наверное, все наслышаны о специфике характера руководителя этого парка. Мы пытались по-хорошему, но получилось как всегда. На сегодняшний день, может быть, я грубо скажу, но я буду очень рада, если он («Тайган» – КР.) переместится в Турцию», – заявила Галина Перелович.

Сам Сергей Аксенов также выразил недовольство деятельностью хозяина парка львов «Тайган» Олега Зубкова. По его мнению, цена на билеты в парк очень высокая и пускать в парк бесплатно крымских детей Зубков отказывается.

Заявление чиновников вызвало множественные обсуждения в соцсетях и на форумах, что свидетельствует об интересе к данной теме.

Свое несогласие с позицией Галины Перелович выразила академик РАЕН Алла Казакова.

Известно, что «Тайган» платит большие налоги в бюджет. Это и непонимание, что вокруг «Тайгана» можно организовать около тысячи рабочих мест для населения района

«Так может говорить человек, которому абсолютно безразлично, как будет жить население Белогорского района. Это и политическая близорукость, непонимание роли зоопарков в воспитании подрастающего поколения. Это и положение известного персонажа Крылова, «Свинья под дубом», которому были бы желуди, от которых жиреет. Известно, что «Тайган» платит большие налоги в бюджет. Это и непонимание, что вокруг «Тайгана» можно организовать около тысячи рабочих мест для населения района. Мне искренне жаль Перелович, которой придется нести ответ за содеянное, и очень сочувствую населению, которому навязали такого бездарного главу районной администрации», – сообщила Крым.Реалии Алла Казакова.

Обеспокоенность заявлением крымских чиновников выражают и представители общественности.

«Трудно комментировать явный абсурд из уст местного руководства, так как любые власти должны быть заинтересованы в развитии собственного региона. А здесь картина наблюдается с точностью до наоборот. Имеется уже готовый объект, созданный талантливым человеком, который привлекает в район тысячи туристов, повышает его популярность. Ведь до этого туристы не особенно рвались в степной Крым Белогорья с его скучным, унылым пейзажем. Считаю, что к таким предпринимателям, как Олег Зубков должны относиться с повышенным вниманием и интересом, и уж, как минимум, не мешать его деятельности», – рассказала Крым.Реалии секретарь общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» Галина Ломакина.

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По мнению общественницы, давление на бизнес Олега Зубкова носит заказной характер из-за его конфликта с Сергеем Аксеновым.

«Все эти публикации в провластных СМИ имеют явно заказной характер. С «трупом» не удалось опорочить человека, так пытаются очернить его здесь. Зачем умалять явные достоинства создателя уникальных крымских парков? Разве можно оценивать деятельность человека, руководствуясь собственными амбициями... Он может кому-то нравиться или нет, но его достижения необходимо признавать и поощрять, и уж тем более не пытаться уничтожить, используя возможности вверенной власти», – отмечает общественница.

В январе 2017 года в парке львов «Тайган» нашли тело человека со следами укусов. По данному факту возбудили уголовное дело. В конце января российские силовики провели обыск всех служебных и жилых помещениях в парке львов «Тайган», осматривали вольеры животных. Это продолжалось с семи вечера до двух часов ночи. Силовики также проверяли всю документацию, от журналов по технике безопасности до налоговых бумаг, много документов изъяли.

По мнению общественников из Крымского антикоррупционного фронта «Тайган», которым они поделились с Крым.Реалии, изъятые налоговые документы во время обыска, скорее всего, будут фигурировать в результатах будущей налоговой проверки парка львов «Тайган».

Проверки налоговой инспекции у нас проходят ежегодно. Работать в «российском» Крыму и не платить кому-либо налоги невозможно, это и дураку должно быть понятно

«Это называется «начали за здравие, кончили за упокой». Вину за смерть Максима Яковлева не удалось на меня повесить, так хоть проверки налоговой нашлем... Проверки налоговой инспекции у нас проходят ежегодно. Работать в «российском» Крыму и не платить кому-либо налоги невозможно, это и дураку должно быть понятно. Госпожа Перелович о чем-то со мной беседовала? Какие могут быть разговоры там, где работает закон? Мы всегда готовы к любым проверкам. Аксенов бесится и демонстрирует свою агонию по отношению ко мне и моим паркам», – прокомментировал ситуацию собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

По словам Олега Зубкова теперь он намерен уплачивать налог на прибыль полностью в Ялте, где зарегистрировано его головное предприятие ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка». В прошлом году, по словам Зубкова, он «заплатил этот налог в пропорции пять миллионов рублей в бюджет Ялты и шесть миллионов в бюджет Белогорского района».

Практически нет крупных инвестиций и государственных вложений. Зубков, при всех своих недочетах и политических ошибках, был одним из крупных инвесторов

«Белогорский район и город многие годы после развала Советского Союза был депрессивным районом. К сожалению, таковым и остается. Практически нет крупных инвестиций и государственных вложений. Зубков, при всех своих недочетах и политических ошибках, был одним из крупных инвесторов. Но я слышал, что он плохо платил налоги в районную казну, если вообще платил. «Тайган», в какой-то мере, визитная карточка Белогорского района, и мог бы послужить рекламой привлечения инвестиций в туристическую и рекреационную сферу. Помню, еще в советские годы, когда работал инструктором туризма, собирались строить по подобию Швейцарии горные отели, был такой проект на поляне Нижний Кокасан (в Белогорском районе – КР). После развала Союза пропал проект, инвесторы и сама туристическая стоянка развалилась. А там был такой замечательный источник, грибы, ягоды, охота, радиальные выходы во все стороны... Увы! Я люблю Белогорский район, его горы, долины, реки, скалы, пещеры, историю и культуру... Мне искренне жаль, что его развитие затормозилось»,– прокомментировал Крым.Реалии ситуацию депутат российского парламента Крыма от ЛДПР Сергей Шувайников.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания.

Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии.