В Крыму российские силовики провели обыски на предприятиях крымского бизнесмена Олега Зубкова. Об этом в субботу 28 января сообщил Крым.Реалии сам предприниматель.

Зубков связал обыски расследованием смерти Максима Яковлева, которого предприниматель называет волонтером, работавшем в сафари-парке «Тайган».

Около тридцати силовиков провели обыск всех служебных и жилых помещений в парке львов «Тайган», осматривали вольеры животных

«Расследование по умершему волонтеру парка львов «Тайган» Максиму Яковлеву продолжается. Сегодня ночью состоялись новые следственные действия. Около тридцати силовиков провели обыск всех служебных и жилых помещений в парке львов «Тайган», осматривали вольеры животных. Это все продолжалось с семи вечера до двух часов ночи. Силовики также проверяли всю документацию от журналов по технике безопасности до налоговых бумаг, много документов забрали с собой», – рассказал собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

Он утверждает, что российских правоохранителей «особенно интересовали тигриные вольеры». По сего словам, силовики проверяли вольеры с тиграми при помощи специальной аппаратуры с ультрафиолетовым излучением на предмет поиска биологических веществ, связанных с умершим волонтером.

По словам бизнесмена, обыск прошел и на принадлежащей ему животноводческой ферме в селе Ульяновка, куда прибыли около пятнадцати российских силовиков.

Допросы сотрудников парка

В ночь на 28 января российские правоохранители в Белогорском райотделе полиции провели допросы сотрудников парка львов «Тайган», по поводу смерти рабочего парка. Как заверяет собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков, в ходе допроса силовики применяли физическое давление на сотрудников парка.

Некоторых запугивали. Требовали сообщить, что умершего волонтера парка львов «Тайган» Максима Яковлева погрызли тигры.

«Как сообщили мне сотрудники парка львов «Тайган», побывавшие ночью в Белогорском райотделе полиции, некоторых из них запугивали. Требовали сообщить, что умершего волонтера парка львов «Тайган» Максима Яковлева погрызли тигры. Но больше всего досталось работающему в парке гражданину Казахстана Виктору Парфененко. По его словам, правоохранители не только запугивали его, но и били. Однако Виктор отказался давать лжесвидетельства», – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии Олег Зубков.

Сам Виктор Парфененко расценивает давление, оказанное на него в Белогорском райотделе полиции, как пытки.

Когда я отказался давать нужные им лжепоказания, то они начали меня бить. Били очень умело, чтоб не оставалось следов

«Меня доставили в Белогорский райотдел, где начали брать показания по случаю смерти Максима Яковлева. Во время допроса в кабинет зашли сотрудники полиции в штатском с явными признаками алкогольного опьянения. Они стали запугивать меня, когда я отказался давать нужные им лжепоказания, то они начали меня бить. Били очень умело, чтоб не оставалось следов», – рассказал Крым.Реалии Виктор Парфененко.

После допроса, по словам сотрудника, у него ухудшилось самочувствие. Виктор вызвал такси и вернулся в парк львов «Тайган», где живет и работает вместе с семьей.

Представители российских правоохранительных органов информацию в открытых источниках не комментируют.

Выход из «Родины»

В пятницу 27 января Олег Зубков подал заявление о выходе из Всероссийской партии «Родина», которая поддерживала аннексию Крыма. Об этом он написал в своем официальном блоге.

Сообщаю о прекращении своего членства во Всероссийской политической партии «Родина»

«Используя свой блог как официальный информационный ресурс сообщаю о прекращении своего членства во Всероссийской политической партии «Родина», – заявил Зубков.

Накануне, на пресс-конференции в Симферополе, владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков заявил о заключении соглашения с турецкими властями о строительстве зоопарка под Стамбулом.

23 января стало известно о смерти рабочего в белогорском сафари-парке «Тайган». От укусов животных и заражения крови скончался 29-летний Максим Яковлев, которого, как утверждает владелец парка, привлекали к работам в качестве волонтера. Яковлев работал и проживал на территории парка «Тайган», при этом, как заверяет владелец заведения Олег Зубков, рабочий не был допущен к обслуживанию хищников. Администрация парка утверждает, что парня покусали собаки за пределами учреждения, он же отказался от стационарного лечения.

Родственники погибшего предполагают, что Максим стал жертвой нападения питомцев «Тайгана».

Работник сафари-парка «Тайган» Максим Яковлев скончался 15 января. 23 января подконтрольная Кремлю полиция Белогорского райотдела Крыма возбудила уголовное дело по факту смерти.