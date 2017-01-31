Смерть в «Тайгане»: расследование продолжается

В Крыму не утихает скандал, связанный с загадочной смертью разнорабочего в парке львов «Тайган». Российские силовики приступили к расследованию происшествия и устроили в учреждении масштабные обыски. Один из работников «Тайгана» пожаловался, что во время допроса из него «выбивали» показания под пытками. Администрация парка продолжает утверждать, что они не виновны в смерти своего сотрудника, но его родственники настаивают на обратном.

Группа российских силовиков из тридцати человек приехала в парк «Тайган» вечером 28 января. Об этом стало известно от владельца комплекса Олега Зубкова.

«Я находился в Симферополе, когда мне позвонили сотрудники Следственного комитета. Дождались меня у входа в парк львов «Тайган», предъявив постановление об обысках всех служебных помещений, жилых помещений, вольеров с животными. Это все продолжалось с 19 вечера до 2 часов 15 минут ночи», – рассказал Зубков.

По его словам, в «Тайгане» были обследованы все жилые и служебные помещения, кабинеты, вызваны сотрудники по технике безопасности, затребованы документы. Также силовики провели следственные действия в некоторых вольерах с животными с применением ультрафиолетовых и других специальных приборов.

Данный визит сотрудников Следкома связан с расследованием уголовного дела, открытого в связи со смертью разнорабочего парка Максима Яковлева. Он скончался 15 января. В заключении из морга говорилось, что причиной смерти является заражение крови, вызванное укусами животных. Ранее администрация «Тайгана» заявляла, что Яковлев был покусан собаками за пределами парка. Родственники погибшего в эту версию не верят и считают, что он стал жертвой нападения хищников из «Тайгана».

Как «выбивались» показания

По словам Олега Зубкова, российская полиция и Следком по нескольку раз допросила представителей администрации парка и членов трудового коллектива. Владелец «Тайгана» говорит, что все следственные действия проводились корректно и не вызывают нареканий за исключением одного случая, в ходе которого силовики жестко превысили свои полномочия. По его словам, силовики применили пытки к сотруднику парка Виктору Парфиненко. Последний комментирует действия силовиков так:

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Виктор Парфиненко проживает на территории «Тайгана» вместе с женой и сыном, которые также там работают. Все трое являются гражданами Казахстана. 28 января вечером к ним в домик пришли шесть полицейских и потребовали предъявить документы. Тогда оказалось, что у семьи Парфиненко на 11 дней просрочен срок пребывания на территории России в миграционной карте, выданной Федеральной миграционной службой.

«В связи с этим сотрудники полиции сказали нам одеться и проследовать вместе с ними. Меня и сына посадили в машину и отвезли в Белогорск, как я понял, в управление внутренних дел», – сказал Парфиненко.

По его словам, в полицейском участке их вначале допросили по поводу нарушения миграционного законодательства, а потом перешли к делу о смерти Яковлева. Первым вопросы задавали сыну Парфиненко, а потом ему самому. Работник «Тайгана» на допросе сказал, что, по слухам, ему известно, что Яковлева покусали кавказские овчарки.

Сотрудник, который еле стоял на ногах, пытался порвать мое удостоверение личности

«После начала моих показаний в кабинет вошли три человека. Они не представились, но, как я понял, это тоже сотрудники полиции. Они были в нетрезвом состоянии. И тут начался настоящий беспредел. Вначале сотрудник, который еле стоял на ногах, пытался порвать мое удостоверение личности», – рассказал Виктор Парфиненко.

Он утверждает, что попытался выхватить свои документы, но в ответ его ударили по голове, после чего, по словам мужчины, удары посыпались один за одним.

«Они пытались выбить из меня показания, что собаки – это все сказки. И от меня нужно только два слова – «порвали львы». А я говорю, ребята, я не могу дать такие показания, потому что они не соответствуют действительности», – сказал сотрудник парка.

По словам Парфиненко, со временем один из выпивших силовиков уснул, а тот полицейский, который вел протокол «допроса», позволил ему уйти.

Крымские силовые органы, подконтрольные России, пока никак не комментировали информацию об этом инциденте. Корреспондент Крым.Реалии на протяжении дня пытался дозвониться до пресс-службы крымского управления Следкома, но там не брали трубку.

«Нужно засадить Зубкова»

Родственники погибшего разнорабочего продолжают настаивать на том, что он умер не от укусов собак, а стал жертвой зверей из «Тайгана». Ранее администрация это опровергала, ссылаясь на то, что Яковлева не допускали к тиграм или львам. Но Мария – супруга погибшего – считает, что ее муж мог пострадать от нападения обезьян.

«Судя по ранам, мое мнение – это либо тигр, либо обезьяна. Потому что я прочитала книгу Зубкова о том, как он дрессировал этих своих животных. И он описывает, что его когда-то покусала обезьяна и разодрала палец до мяса, и на голову напрыгнула. А Максим рассказывал своей маме, что он обезьянам печку топил», – сказала Мария в комментарии для Крым.Реалии.

Мать и жена Максима Яковлева также обвиняют администрацию парка в том, что ее представители поступили халатно и не уделяли своему сотруднику внимания, пока он 4 дня умирал на территории парка.

В ответ Олег Зубков заявил, что он сочувствует горю родственников погибшего, но считает, что они дезинформированы. Сам он был за пределами Крыма во время случившегося, и, по его версии, руководство парка сделало все, что было в их силах, чтобы помочь раненому сотруднику.

«Они (мать и жена Яковлева – КР) продолжают истерию. Это их право, они убиты горем, я абсолютно их не трогаю. Но они же утверждают, что ему не была оказана медицинская помощь, что к нему никто не подходил. Откуда они могут знать эту информацию? С кем они общались? Если уже 11 числа, когда стало известно, что Максим покусан, первое, что было сделано директором парка, – Максим был отправлен в больницу, о чем есть заключение», – сказал Зубков в комментарии для Крым.Реалии.

Он считает, что в самой больнице Яковлеву не была оказана медицинская помощь на должном уровне. Комментарии руководства медучреждения и врача, который осматривал работника «Тайгана», по этому поводу отсутствуют.

Кроме того, Олег Зубков утверждает, что вместо того, чтобы лечь в больницу, Яковлев вернулся в квартиру на территории «Тайгана», где прием лекарств совмещал с употреблением алкоголя. Бизнесмен утверждает, что его бывший работник злоупотреблял спиртным и даже наркотиками. Кроме того, по словам Зубкова, Яковлев находился в розыске за кражу 68 тысяч рублей из кафе.

Бабушка погибшего ранее подтверждала, что он страдал алкоголизмом. Но его супруга – Мария Яковлева – заявляет, что это не отвечает действительности, и у ее мужа не было проблем с алкоголем, а тем более с наркотиками. По ее словам, информация о то, что Яковлев ограбил кафе, также является ложной.

Крымское управление Следкома пока не обнародовало результаты своего расследования. Родственникам погибшего и администрации «Тайгана» они также неизвестны. Олег Зубков уже заявил, что сомневается в объективности и непредвзятости следствия. По его словам, СМИ, подконтрольные крымской власти, используют случившуюся трагедию, чтобы дискредитировать его лично и принадлежащие ему парки.

Власти нужно засадить Зубкова, которого не получается посадить последние два года

«Власти нужно засадить Зубкова, которого не получается посадить последние два года. Зубкова, который им поперек горла, который говорит правду, который о них все знает и который является медийным лицом», – считает владелец «Тайгана».

В то же время Олег Зубков убежден, что нынешним властям Крыма не удастся воспользоваться случившимся и привлечь его к уголовной ответственности. По его словам, еще с июля 2016 года он не является директором «Тайгана» и, соответственно, не несет юридической ответственности за происходящее на территории парка.