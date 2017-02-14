Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине – Белый дом

Президент США Дональд Трамп дал понять, что ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращение масштабов насилия на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает Reuters.

«Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство возьмется за деэскалацию насилия в Украине и вернет Крым», – заявил Спайсер на ежедневной пресс-конференции.

При этом он добавил, что администрация нового президента США надеется, что сможет найти общий язык с Москвой.

Накануне советник Трампа подал в отставку из-за контактов с Россией.

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.