Крымчанина наградили знаком отличия за борьбу против аннексии полуострова

Крымчанин, координатор движения «Евромайдан Крым», ныне директор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун, награжден знаком отличия «Свободи і миру на всесвіт від України» от международного проекта «Фонд национально-патриотического единения и духовности «Рыцарь Доброй Воли».

«Участники фонда следили за моей деятельностью в Крыму, за борьбой, которую мы, как гражданские активисты, вели с российскими сепаратистами в Крыму, плен и сегодняшнюю активную позицию в рамках Координационного совета организации внутренне перемещенных лиц. Это не государственная награда, но для меня было неожиданно и я благодарен организаторам, что они проявляют гражданскую инициативу, учредили такие благодарности и отслеживают деятельность активистов, воинов АТО», – сказал Щекун 15 февраля Крым.Реалии.

Награждение состоялось 11 февраля, знаком «Свободи і миру на всесвіт від України» фонд отмечает активистов за достижения в сфере научно-исторического, духовного, культурно-художественного развития, украинского просвещения.

Андрей Щекун – крымский активист, один из координаторов «Евромайдан Крым», был похищен представителями «крымской самообороны» в марте 2014 года, провел 11 дней в плену за попытку организовать мирный митинг ко Дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе.