Перевод Панова и Захтея из Москвы в Крым усложнит работу адвокатам

Российское следствие не называет адвокатам причины перевода украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея, которые задержаны по подозрению в организации диверсий, из московского СИЗО Лефортово в Крым. При этом адвокат Евгения Панова Дмитрий Динзе предполагает, что такое этапирование может быть связано с желанием российских силовиков усложнить процесс защиты по делу.

«Достаточно сильная группа адвокатов сейчас сформировалась по этому делу здесь в Москве – я, Ольга (Динзе – КР), Шарапов, Новиков. И они (российские силовики – КР) решили переиграть карты, обратно отправляют в СИЗО Симферополя, чтобы защитники ездили в Крым, тратили деньги, а это достаточно затратно. Намерение отсечь те частые свидания, которые происходили в Москве», – пояснил 15 февраля Крым.Реалии Дмитрий Динзе.

Он также уточнил, что, по информации следователя, основное дело будет рассматриваться в судах Крыма.

По предположению адвоката, этапирование украинцев Панова и Захтея может занять от двух-трех дней до двух недель.

О переводе Захтея и Панова в Крым написал в своем Твиттере 15 февраля российский адвокат Илья Новиков. Официально в открытых источниках информации об этапировании заключенных российские правоохранители не публикуют.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове.

Власти Украины отрицают эти обвинения и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.