Трамп: я не имею никаких дел с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил 16 февраля, что не имеет никаких дел, и ему неизвестно о каких-либо контактах его команды, с Москвой.

«Я не имею ничего в России, нет никаких займов в России, нет никаких дел с Россией. Президент России Владимир Путин, очень мило позвонил мне чтобы поздравить с победой на выборах. Затем он позвонил, чтобы поздравить с инаугурацией, что было замечательно. Но это сделали многие лидеры, почти все лидеры всех стран», – заявил Трамп 16 февраля на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Все эти русские вещи – это хитрости. Но в любом случае было бы хорошо, если бы мы могли жить в согласии с Россией», – отметил Трамп.

Но, говорит он, это очень сложно из-за негативной позиции американского политикума и СМИ. «Возможно, Путин считает, что он не сможет договориться со мной, потому что для меня такая договоренность будет политически непопулярной», – сказал Дональд Трамп.

Президент США заявил, что не давал никаких указаний Майклу Флинну до инаугурации обсуждать с кем-либо санкции против России. Флинн, который занимал должность советника президента по национальной безопасности, 13 февраля ушел в отставку из-за того, что дезинформировал окружение Трампа о своем разговоре с послом России Сергеем Кисляком, с которым, как стало известно СМИ, в декабре 2016 года он обсуждал санкции.

Флинн был преданным сторонником Трампа во время всей избирательной кампании 2016 года, но его связи с Россией вызвали беспокойство среди других советников 45-го президента США.

Потеря советника по национальной безопасности вскоре после вступления в должность является осложнением для нового президента США, который сделал национальную безопасность своим главным приоритетом.

Западные СМИ со ссылкой на чиновников Белого дома 15 февраля сообщили, что новым советником президента США по национальной безопасности может стать вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард.