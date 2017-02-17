Правозащитники призывают разобраться с запретом вывоза личных вещей из Крыма

В Украинском Хельсинкском союзе по правам человека призвали украинское правительство и Верховную Раду отменить постановление №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма. Об этом 13 февраля сообщает УНН.

По словам юриста общественной приемной по вопросам Крыма Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анны Россомахиной, данное постановление исключает возможность перевозки любых вещей крымчан.

«Как известно, в Украине действует постановление Кабинета министров Украины «Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) временно оккупированной территории на другую территорию Украины и / или другой территории Украины на временно оккупированную территорию» №1035, которая ограничивает торговлю с Крымом. Однако формулировка этого постановления запрещает перевозки любых вещей, даже личных», – считает правозащитник.

Для решения проблемы, добавила правозащитник, нужно отменить постановление №1035, которое «противоречит действующему законодательству, Конституции, Европейской конвенции и нарушает права граждан на собственность».

По словам Россомахиной, на сегодняшний день рассматривается несколько исков к Кабинету Министров Украины в Окружном административном суде города Киева, суть которых – отмена постановления №1035.

На пресс-конференции в Киеве 28 декабря правозащитники призвали украинское правительство и Верховную Раду изменить, либо отменить ряд законов, которые ограничивают права крымчан. В частности, правозащитники отметили существующие проблемы с эвакуацией имущества из Крыма, статуса нерезидентов для крымчан и проблемы с въездом на полуостров

Эксперт Украинского Хельсинкского союза по правам человека Дарья Свиридова призвала Украину определиться со стратегией по отношению к крымчанам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Подробнее о проблеме читайте в материале Инны Аннитовой: «Детские игрушки и чайник – причина отказа в пропуске домой»​.