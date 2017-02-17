Киев намерен внести изменения в постановление об ограничении торговли с Крымом

В четверг, 16 февраля, в Киеве на заседании межведомственного совещания, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, внес протокольное поручение, которое назначает доработу изменений в постановление №1035 об ограничении торговли с аннексированным Крымом. Об этом 17 февраля сообщает УНН.

По словам советника министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеси Цыбулько, с такой инициативой согласились все учасники совещания.

«16 февраля первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив собрал межведомственное совещание, на котором все согласились, что нужно внести изменения. Ведь на территории оккупированного Крыма находятся наши граждане, для которых нужно облегчить пересечение административной линии с Крымом», – сообщила она.

Цыбулько добавила, что срок, который выделили на доработку изменений – две недели.

В Украинском Хельсинкском союзе по правам человека призвали украинское правительство и Верховную Раду отменить постановление №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма.

По словам юриста общественной приемной по вопросам Крыма Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анны Россомахиной, данное постановление исключает возможность перевозки любых вещей крымчан.

Для решения проблемы, добавила правозащитник, нужно отменить постановление №1035, которое «противоречит действующему законодательству, Конституции, Европейской конвенции и нарушает права граждан на собственность».

По словам Россомахиной, на сегодняшний день рассматривается несколько исков к Кабинету Министров Украины в Окружном административном суде города Киева, суть которых – отмена постановления №1035.

Подробнее о проблеме читайте в материале Инны Аннитовой: «Детские игрушки и чайник – причина отказа в пропуске домой»​.