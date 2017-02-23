В Симферополе намерены рассмотреть апелляцию фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир»

В Симферопольском апелляционном суде 28 февраля планируют рассмотреть апелляционную жалобу фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова. Об этом в Facebook написала активистка Анна Богачева.

«28.02.2017 года в 14:00 в Симферопольском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей до 8 апреля 2017 года у Джеппарова Арсена», – говорится в сообщении.

Арсена Джеппарова задержали в апреле 2016 года в селе Краснокаменка. Его обвиняют в участии в исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

Фигуранты «дела Хизб ут-Тахрир» в Крыму отрицают свою вину и утверждают, что не имеют никакого отношения к террористической деятельности. Правозащитники считают арестованных политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».