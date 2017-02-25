За три года правозащитники отметили 461 случай ущемления свободы слова в Крыму

​461 случай нарушения свободы слова, свободы выражения в аннексированном Крыму за последние три года зафиксировали украинские правозащитники. Такую статистику, 25 февраля, на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира» в Киеве озвучила глава украинского Центра информации по правам человека Татьяна Печончик.

«За три последних года мы зафиксировали 461 случай нарушения свободы слова в Крыму. В течении 2014 года мы зафиксировали 207 нарушений, в 2015 году – 153 и в 2016 году – 101 нарушение», – разъяснила она.

По словам Печончик, тот факт, что каждый год количество нарушений становится меньше еще не означает, что в общем ситуация со свободой слова улучшается.

«Это означает, что Россия фактически подавила любые очаги критики, свободомыслия, выражения несогласия с этой политикой, которую проводят оккупанты в Крыму», – пояснила правозащитник.

В субботу, 25 февраля, в Киеве начался двухдневный международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира».

26 февраля Украина отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации», по всей Украине запланированы акции в поддержку Крыма. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».